快訊

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

聽新聞
0:00 / 0:00

政院副署無人載具條例 王定宇：不得不的痛苦決定 籲藍白支持追加預算

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王定宇表示，行政院在確保預算權及國家機密兩項原則下決定副署，是「不得不做的痛苦決定」。聯合報系資料照
民進黨立委王定宇表示，行政院在確保預算權及國家機密兩項原則下決定副署，是「不得不做的痛苦決定」。聯合報系資料照

行政院宣布副署「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。民進黨立委王定宇表示，行政院原提出無人載具發展特別條例，希望透過特別預算提升國防安全、發展無人載具產業，但最終通過的是國民黨版；行政院在確保預算權及國家機密兩項原則下決定副署，是「不得不做的痛苦決定」。

王定宇表示，行政院原提出無人載具發展特別條例，也希望編列特別預算，但因藍白杯葛，最後通過的是國民黨提出的版本，行政院版本並未通過。

王定宇指出，國民黨版本沒有特別預算，要求相關經費編入年度預算，另設置委員會，對於軍事需求與國家需求的採購預算也未編列。卓榮泰基於兩項原則決定副署，包括確保行政院編列預算的憲法權利，以及保護國家機密，包含軍事部署、無人機發展及產業供應鏈等資料。

王定宇說，在這兩項前提下同意副署，是目前立法院藍白過半下「不得不做的痛苦決定」，但無人載具發展仍須繼續往前走，無論國防需求、國家安全或產業利益都相當重要。

王定宇表示，基於憲法規定，行政院同意相關預算後，就沒有侵犯預算權的問題；除相關預算外，行政院也同步提出六、七千億元追加預算，希望把行政院版特別條例遭刪除的部分「搶救回來」。

王定宇指出，藍白過半的立法院通過的條例雖不符合國家需求，但基於讓無人載具發展繼續往前，行政院仍決定副署，同時提出相關追加預算。

王定宇呼籲藍白立委，國家安全與產業發展沒有黨派之分，既然行政院同意副署國民黨版本的特別條例，希望無論是追加預算，或國防部採購無人載具所需預算，都能獲得支持。

王定宇說，接下來立法院定期會即將開始，希望藍白能聽進民意、放下黨派惡鬥，支持行政院提出的相關追加預算，「讓國家往前邁進，讓我們的國家更安全、更繁榮。」

王定宇 追加預算 載具

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰副署無人機條例 強調堅守國安核實編列預算

政院副署無人機條例 民進黨團：國防迫切需求盼不延宕

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

行政院是否副署無人機條例 張惇涵9時30分說明

相關新聞

行政院宣布已副署無人機條例 張惇涵列「兩個堅持」

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，立法院三讀通過的版本非行政院原提版本，但「國防安全不能等，產業升級也不能等」，因此行政院長卓榮泰已予以副署。

陳水扁發文道歉「爸爸錯看趙建銘」 陳幸妤婉拒受訪

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。陳幸妤中午則婉拒受訪。

幫陳幸妤處理離婚「刪還2300萬條款」 陳水扁道歉：爸爸錯看趙建銘

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署。

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

高雄旗山國道末端出現匿名看板攻擊柯志恩 國民黨團籲市府查辦

高雄市長選舉火花四射，高雄市議會國民黨團今天揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。