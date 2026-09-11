政院副署無人載具條例 王定宇：不得不的痛苦決定 籲藍白支持追加預算

行政院宣布副署「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。民進黨立委王定宇表示，行政院原提出無人載具發展特別條例，希望透過特別預算提升國防安全、發展無人載具產業，但最終通過的是國民黨版；行政院在確保預算權及國家機密兩項原則下決定副署，是「不得不做的痛苦決定」。

王定宇表示，行政院原提出無人載具發展特別條例，也希望編列特別預算，但因藍白杯葛，最後通過的是國民黨提出的版本，行政院版本並未通過。

王定宇指出，國民黨版本沒有特別預算，要求相關經費編入年度預算，另設置委員會，對於軍事需求與國家需求的採購預算也未編列。卓榮泰基於兩項原則決定副署，包括確保行政院編列預算的憲法權利，以及保護國家機密，包含軍事部署、無人機發展及產業供應鏈等資料。

王定宇說，在這兩項前提下同意副署，是目前立法院藍白過半下「不得不做的痛苦決定」，但無人載具發展仍須繼續往前走，無論國防需求、國家安全或產業利益都相當重要。

王定宇表示，基於憲法規定，行政院同意相關預算後，就沒有侵犯預算權的問題；除相關預算外，行政院也同步提出六、七千億元追加預算，希望把行政院版特別條例遭刪除的部分「搶救回來」。

王定宇指出，藍白過半的立法院通過的條例雖不符合國家需求，但基於讓無人載具發展繼續往前，行政院仍決定副署，同時提出相關追加預算。

王定宇呼籲藍白立委，國家安全與產業發展沒有黨派之分，既然行政院同意副署國民黨版本的特別條例，希望無論是追加預算，或國防部採購無人載具所需預算，都能獲得支持。

王定宇說，接下來立法院定期會即將開始，希望藍白能聽進民意、放下黨派惡鬥，支持行政院提出的相關追加預算，「讓國家往前邁進，讓我們的國家更安全、更繁榮。」