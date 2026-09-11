林佳龍接見馬來西亞訪團 盼共創智慧農業健康未來

外交部長林佳龍昨天接見馬來西亞沙巴州訪團，他今天透過臉書表示，他與訪團分享台灣發展智慧農業、智慧醫療及人才培育的成功經驗，期待未來能與沙巴強化合作與交流，為雙方民眾創造更多福祉。

馬來西亞沙巴州農漁業及食品工業部長拿督加馬威．查法（Jamawi Ja’afar）率團訪問台灣，並於昨天拜會林佳龍。林佳龍今天透過臉書表示，沙巴擁有豐富的農漁業資源，是馬來西亞重要的農漁產品生產基地，目前沙巴州正積極提升糧食自給率，並持續強化農業種植、漁業加工及冷鏈技術，進一步提升農漁產品的附加價值。

林佳龍說，他向加馬威分享了外交部推動的「榮邦計畫」，也說明台灣擁有完整的ICT與半導體產業優勢，更將科技實力導入農業與醫療領域，不僅累積豐富經驗，也進一步整合為整體解決方案，透過國際合作與友邦及理念相近國家分享台灣的發展成果。

在智慧農業部分，他提到，台灣願意分享AI應用、自動化設備及數據分析經驗，協助提升生產效率、強化糧食安全，且願意分享台灣的智慧醫療整合方案，提升醫療服務水準，至於人才培育面向，則期待透過大學及產學合作，建立長期的人才交流與培育機制。

沙巴擁有豐富的旅遊資源，林佳龍說，沙巴不僅有東南亞最高峰神山，也有許多深受旅客喜愛的度假島嶼，與台灣同樣擁有山海交織的自然環境，目前雙方已有直航班機，往來便利，未來在觀光交流上也具有很大合作潛力。

林佳龍表示，東馬距離台灣不遠，期待加馬威此次訪台能更深入認識台灣在科技、農業及醫療領域的發展成果，也期待未來兩地持續擴大交流、深化合作，讓台灣與沙巴的關係更加緊密。