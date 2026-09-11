快訊

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍接見馬來西亞訪團 盼共創智慧農業健康未來

中央社／ 台北11日電

外交部長林佳龍昨天接見馬來西亞沙巴州訪團，他今天透過臉書表示，他與訪團分享台灣發展智慧農業、智慧醫療及人才培育的成功經驗，期待未來能與沙巴強化合作與交流，為雙方民眾創造更多福祉。

馬來西亞沙巴州農漁業及食品工業部長拿督加馬威．查法（Jamawi Ja’afar）率團訪問台灣，並於昨天拜會林佳龍。林佳龍今天透過臉書表示，沙巴擁有豐富的農漁業資源，是馬來西亞重要的農漁產品生產基地，目前沙巴州正積極提升糧食自給率，並持續強化農業種植、漁業加工及冷鏈技術，進一步提升農漁產品的附加價值。

林佳龍說，他向加馬威分享了外交部推動的「榮邦計畫」，也說明台灣擁有完整的ICT與半導體產業優勢，更將科技實力導入農業與醫療領域，不僅累積豐富經驗，也進一步整合為整體解決方案，透過國際合作與友邦及理念相近國家分享台灣的發展成果。

在智慧農業部分，他提到，台灣願意分享AI應用、自動化設備及數據分析經驗，協助提升生產效率、強化糧食安全，且願意分享台灣的智慧醫療整合方案，提升醫療服務水準，至於人才培育面向，則期待透過大學及產學合作，建立長期的人才交流與培育機制。

沙巴擁有豐富的旅遊資源，林佳龍說，沙巴不僅有東南亞最高峰神山，也有許多深受旅客喜愛的度假島嶼，與台灣同樣擁有山海交織的自然環境，目前雙方已有直航班機，往來便利，未來在觀光交流上也具有很大合作潛力。

林佳龍表示，東馬距離台灣不遠，期待加馬威此次訪台能更深入認識台灣在科技、農業及醫療領域的發展成果，也期待未來兩地持續擴大交流、深化合作，讓台灣與沙巴的關係更加緊密。

林佳龍 馬來西亞 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

帛琉大使呈遞到任國書 賴總統：深化合作共創繁榮

宴請日本維新會訪團 江啟臣感謝推動台日各領域交流

巴拿馬過半議員加入友台小組 林佳龍盼深化合作交流

日本維新會訪團訪民進黨 探討台日關係、區域安全等議題

相關新聞

幫陳幸妤處理離婚「刪還2300萬條款」 陳水扁道歉：爸爸錯看趙建銘

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署。

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

高雄旗山國道末端出現匿名看板攻擊柯志恩 國民黨團籲市府查辦

高雄市長選舉火花四射，高雄市議會國民黨團今天揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見。

陳水扁發文道歉「爸爸錯看趙建銘」 陳幸妤婉拒受訪

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。陳幸妤中午則婉拒受訪。

談無人機條例採年度預算 張惇涵：大谷翔平每年一簽是同樣道理

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，行政院長卓榮泰已予以副署。該條例採取年度預算執行，張惇涵舉例，日本棒球明星大谷翔平也是每年一簽，希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談，回到國會也是一樣的道理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。