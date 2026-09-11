政院副署無人機條例 國民黨：自創超級行政否決權

針對行政院副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨今天表示，為何無人機條例可以副署，兒少未來帳戶卻拒絕副署，合意就副署、不合意就封殺，這是行政院長卓榮泰自創的「超級行政否決權」。

行政院秘書長張惇涵今天表示，行政院已副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，主因是國防安全及產業升級都不能等，國軍戰力能早一天形成，就會多一天嚇阻能力。

國民黨文傳會主委陳以信透過新聞稿回應表示，國民黨版無人機條例編列6年新台幣2400億元，比行政院原規劃5年2100億元更多，行政院3項軍用無人載具採購也全部納入。行政院如今副署，顯示國民黨版本沒有削弱國防，反而給國防更多資源、更大彈性，更證明行政院過往批評說法是自打臉。

陳以信說，卓榮泰可以副署無人機條例，憑什麼拒絕副署同樣經國會三讀的兒少未來帳戶，最新統計顯示，台灣8月新生兒只剩7492人，少子化早已是國安危機。無人機是國安，孩子的未來難道不是國安嗎。

陳以信強調，合意就副署、不合意就封殺，這是卓榮泰自創的「超級行政否決權」。當行政院自己決定哪些國會法律生效、哪些不能生效，就是「超級行政獨裁」，政府竟養出一隻前所未見的「憲政怪獸」。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，行政院終於回到憲政軌道，這不是卓榮泰對國會「讓步」，更不是行政院施捨給立法院的善意，而是行政院長本來就應遵守的憲政程序。卓榮泰過去動輒拿「不副署」當否決權，把憲法制度當成行政擴權工具，如今願意依法副署，只能說是遲來的回頭。

許宇甄說，行政院願意副署，證明朝野爭議終究應該回到憲政制度解決。立法院通過法律，行政院依法執行；行政院提出預算，立法院依法審議，這才是民主憲政的正常運作。無人載具條例副署只是回到憲政起點，其餘8案也應儘快副署，依法行政、尊重國會、接受監督，才是卓榮泰接下來真正該補的憲政必修課。

國民黨立委李彥秀則認為，張惇涵特別出面說明，讓人有「此地無銀三百兩」的感覺，行政院長副署立法院三讀通過的法案，本來就是憲法義務，根本不需要特別說明，真正的目的就是要給「深綠基本教義派」一個解釋，行政院並沒有要朝野和解，回歸憲法精神，副署國民黨版特別條例，只是權宜之計。

李彥秀說，行政院對立院三讀通過的法案認為有窒礙難行之處，就應該尋「覆議」與「釋憲」的憲政救濟管道，副署權不是行政院長的憲政自助餐，更不是毀憲亂政的尚方寶劍。