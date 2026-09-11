快訊

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

聽新聞
0:00 / 0:00

政院副署無人機條例 國民黨：自創超級行政否決權

中央社／ 台北11日電

針對行政院副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨今天表示，為何無人機條例可以副署，兒少未來帳戶卻拒絕副署，合意就副署、不合意就封殺，這是行政院長卓榮泰自創的「超級行政否決權」。

行政院秘書長張惇涵今天表示，行政院已副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，主因是國防安全及產業升級都不能等，國軍戰力能早一天形成，就會多一天嚇阻能力。

國民黨文傳會主委陳以信透過新聞稿回應表示，國民黨版無人機條例編列6年新台幣2400億元，比行政院原規劃5年2100億元更多，行政院3項軍用無人載具採購也全部納入。行政院如今副署，顯示國民黨版本沒有削弱國防，反而給國防更多資源、更大彈性，更證明行政院過往批評說法是自打臉。

陳以信說，卓榮泰可以副署無人機條例，憑什麼拒絕副署同樣經國會三讀的兒少未來帳戶，最新統計顯示，台灣8月新生兒只剩7492人，少子化早已是國安危機。無人機是國安，孩子的未來難道不是國安嗎。

陳以信強調，合意就副署、不合意就封殺，這是卓榮泰自創的「超級行政否決權」。當行政院自己決定哪些國會法律生效、哪些不能生效，就是「超級行政獨裁」，政府竟養出一隻前所未見的「憲政怪獸」。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，行政院終於回到憲政軌道，這不是卓榮泰對國會「讓步」，更不是行政院施捨給立法院的善意，而是行政院長本來就應遵守的憲政程序。卓榮泰過去動輒拿「不副署」當否決權，把憲法制度當成行政擴權工具，如今願意依法副署，只能說是遲來的回頭。

許宇甄說，行政院願意副署，證明朝野爭議終究應該回到憲政制度解決。立法院通過法律，行政院依法執行；行政院提出預算，立法院依法審議，這才是民主憲政的正常運作。無人載具條例副署只是回到憲政起點，其餘8案也應儘快副署，依法行政、尊重國會、接受監督，才是卓榮泰接下來真正該補的憲政必修課。

國民黨立委李彥秀則認為，張惇涵特別出面說明，讓人有「此地無銀三百兩」的感覺，行政院長副署立法院三讀通過的法案，本來就是憲法義務，根本不需要特別說明，真正的目的就是要給「深綠基本教義派」一個解釋，行政院並沒有要朝野和解，回歸憲法精神，副署國民黨版特別條例，只是權宜之計。

李彥秀說，行政院對立院三讀通過的法案認為有窒礙難行之處，就應該尋「覆議」與「釋憲」的憲政救濟管道，副署權不是行政院長的憲政自助餐，更不是毀憲亂政的尚方寶劍。

無人機 副署 政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院副署無人機條例 國民黨轟：拒兒少帳戶 卓榮泰吃憲法自助餐

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

無人機條例副署最後期限…藍營痛批「卓揆自創否決權」

卓榮泰副署無人機條例 強調堅守國安核實編列預算

相關新聞

幫陳幸妤處理離婚「刪還2300萬條款」 陳水扁道歉：爸爸錯看趙建銘

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，這段時日紛紛擾擾。陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。

【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署。

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

高雄旗山國道末端出現匿名看板攻擊柯志恩 國民黨團籲市府查辦

高雄市長選舉火花四射，高雄市議會國民黨團今天揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現一面抹黑柯志恩的看板，內容呼籲市民不要支持刪減高雄財政預算的柯志恩。黨團批評，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見。

陳水扁發文道歉「爸爸錯看趙建銘」 陳幸妤婉拒受訪

前總統陳水扁女兒陳幸妤爆發婚變，陳水扁今日發文向女兒致歉，親口承認親自處理女兒的協議離婚書，還要她不要請律師、找徵信社，誤判自己的能力及人性本善的認知，在趙建銘要求下，刪除2300萬元教育基金的條款，「幸妤，對不起，是爸爸錯看他了」。陳幸妤中午則婉拒受訪。

談無人機條例採年度預算 張惇涵：大谷翔平每年一簽是同樣道理

立法院上月底三讀通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，行政院秘書長張惇涵11日表示，行政院長卓榮泰已予以副署。該條例採取年度預算執行，張惇涵舉例，日本棒球明星大谷翔平也是每年一簽，希望網羅大谷的球隊，就必須更早去洽談，回到國會也是一樣的道理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。