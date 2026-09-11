政院副署無人機條例 國民黨團：拒當國際軍武垃圾場 嚴審商購弊案

行政院今日正式宣布副署「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」。國民黨立院黨團表示，不意外也不驚喜，依據中華民國憲法，副署法案本是行政院的憲政義務，而非「自助餐式」的政治特權。行政院今日只是盡了憲政義務的本分。

國民黨團指出，面對現代戰爭走向「不對稱作戰」的關鍵時刻，堅持國防自主、精實本土產業發展、並支持必要之對美軍事採購，是黨團始終如一的立場。強烈要求，台灣的無人機產業必須成為第二座護國神山，絕對拒絕淪為世界無人機的垃圾場。這是捍衛國家安全的底線，更是對全民納稅錢的基本交代。

國民黨團表示，從近期俄烏、以巴及美伊三大戰役中清楚可見，現代防衛戰略已全面轉向以無人機為核心。然而，民進黨政府在外購無人機的執行上弊案百出，不僅出現「試飛五架墜三架」的荒謬測試結果，更出現政府規畫採購單價超過50萬美元（約合千萬新台幣）的無人機，卻是全世界都不要用的無人機，連烏克蘭及美軍都不用的無人機，國防部卻要高價採䐟。近日更傳出對美採購軍用無人機，一年後才有充電器的離譜狀況，這些弊端絕對是國民黨團未來在立法院強力監督的目標及對象。

國民黨團強調，為落實法案精神與強化國防戰力，提出三大具體主張。第一，「順應戰略轉型，支持正規軍購」，無人機已是現代戰場絕對核心，台灣必須建構堅實的不對稱戰力。對於符合國家安全需求之對外、對美「正規軍事採購」，絕對給予全力支持，確保防衛力量不受損害，防禦任何企圖抹黑在野黨擋預算的政治口水。

國民黨團續指，第二，「嚴審商售弊案，拒收國際淘汰品」， 針對近期屢傳零配件狀況百出、規格不符的「商售無人機」採購案，立法院將嚴格審查每一筆預算。國防經費不容貪腐蠹蝕，台灣絕對不要回扣，世界各國淘汰不要的劣質品，台灣也絕對拒收。

國民黨團再指，第三，「應優先採購本土廠商，自製率必須達50%以上，扶植第二座護國神山」， 國防無人機採購，未來本土自製率必須嚴格達標50%以上，立法院將以此標準審查相關預算。政府必須以實質訂單帶動國內供應鏈技術升級，將台灣徹底轉型為世界第一的無人機製造基地，當前伊朗都可以做出無人機，台灣擁有全世界最多的高科技人才，能否打造無人機產業成為第二座護國神山，就可看出民進黨政府是否有捍衛台灣的決心。

國民黨團強調，監督絕不會隨著副署爭議落幕而停止。行政院必須嚴肅回答國人：用民脂民膏換來的天價無人機，未來到底飛不飛得起來？自製率是否能確實符合條例要求？無人機產業會不會淪為下一個黑金勾結的「綠友友光電弊案」？國民黨團將在立法院嚴格把關每一分商購無人機預算，絕不容許國家安全淪為執政黨貪腐、徇私與浪費的遮羞布。