蔣萬安兒交換生案殷瑋曝監察院已來公文 質疑：沒監委公文怎麼寫？

台北市長蔣萬安長子取得北市國際交換學生補助資格遭質疑是否違反公職人員利益衝突迴避法，監察院日前澄清，是啟動先行調查程序，絕無政治考量；但台北市研考會主委殷瑋今爆「監察院已經來了公文」，連監委都沒有，「公文怎麼寫啊？」

針對蔣萬安長子蔣得立取得北市國際交換學生資格，藍營質疑監察院在「無監委」空窗期，派員致電北市府關切，批評是「國家機器介入」，監察院則澄清，全案依公職人員利益衝突迴避法啟動「先行調查程序」主要是釐清計畫決行層級與是否依法進行身分揭露。

殷瑋上午接受中廣新聞網「千秋萬事」代班主持人尹乃菁訪問時指出，「我們收到的消息，監察院應該是來了公文」之前監察院說是一個專員打電話，是一個先行查調程序，可能是一個非常專業的「術語」。

他說，昨天行政院也「入陣、參戰」把這整件事情拉到行政院層級來談，而且今天是監察院也動起來，公文來了，寄給台北市教育局。

殷瑋說，之前監察院說是一個「先行查調」程序，大家已經質疑徐佳青和陳明文的案例速率，當行政院昨天參戰的同時，監察院也「加碼」。

殷瑋也質疑，在沒有監委的情況下，職權怎麼去定？這個公文誰發？一般來說應該要有監察院的章吧？蓋個「誰誰誰」，通常監察院的代表是院長，但現在不要說院長了，連委員都沒有，在這情況下，公文怎麼寫啊？沒有院長，一定是代行或決行，最有可能應該是秘書長，但到底是誰去決行？