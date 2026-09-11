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黃重諺示警赴中3類高風險族群 公務員宗教科技業應注意

中央社／ 台北11日電

中國出入境管理新規9月15日將施行。國安會諮委黃重諺示警，近期民眾赴中應注意，公務員宗教人士及敏感科技產業從業人員等3類族群尤其可能面臨風險；他透露，曾有基層警察赴中被詢問是否負責關鍵基礎設施安全，也有司法相關人員被問及掌握哪些資訊。

黃重諺接受網路節目「自由追新聞」專訪，節目今天播出。

黃重諺表示，中國近來通過一系列法律規定，包括9月15日將施行新的出入境管理規定，一方面反映中國在體制與統治上進一步收緊對人民管制，另一方面也會影響非中國籍人士，包括台灣人在內。

談到民眾赴中風險，黃重諺點名3類對象應特別注意。第一類是各階層公務員，不論中央、地方或基層，只要具有公共服務性質，都可能因工作上掌握的資訊，成為中國高度關注對象。

他說，即使是里長或地方民政單位職員，也可能接觸地方防空、避難設施，以及核心物資儲存、通路等資訊，這些都可能成為中國想掌握的內容。

黃重諺指出，近期確實有相關公職人員赴中遭到詢問。例如基層警察被問及負責哪些業務、是否負責關鍵基礎設施安全，以及相關安全工作如何進行；也有司法相關人員被詢問目前管轄哪些業務、能掌握哪些資訊，甚至被問「可不可以幫我取得」。

第二類是宗教人士。黃重諺指出，外界可能認為兩岸宗教交流頻繁，但中國對宗教活動有諸多管制，傳教、佛教受戒、基督教施洗及一貫道點道、傳道等宗教核心活動，都受到相關規範。

他以一貫道為例表示，一貫道在台灣是主流宗教之一，但在中國面臨不同對待。依據過去一、兩年經驗，相關人士赴中即使不是從事傳教，而只是具有宗教身分、前往觀光旅遊，也可能遭遇風險；有人遭留下，甚至遭關押。

第三類則是敏感科技產業從業人員。黃重諺指出，中國關注的領域包括半導體、量子科學、特殊材料，以及可能與軍工相關產業；此外，在國際重要外商或中國制裁對象相關產業任職的人員，如果赴中且身分被掌握，也可能面臨一定風險。

黃重諺表示，中國相關法令具有高度任意性，民眾不能因為認為自己「跟這個沒有相關」，就認定不會受到影響，赴中前應審慎評估可能面臨的風險。

黃重諺 宗教 公務員

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