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政院副署無人載具條例 陳清龍：特別開記者會 把民主憲政常態當恩惠
行政院今日宣布副署在野黨版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，立法院三讀通過的法律，行政院長副署、總統公布本就是憲法課予的義務，如今還需行政院秘書長張惇涵開記者會，賴政府把民主憲政的常態當成恩惠，踐踏民主法治到無以復加。
陳清龍指出，如果卓榮泰可以自行審查立法院三讀的法律是否違憲，法律要不要執行還得看賴總統、卓榮泰的臉色，那卓榮泰根本不是什麼「憲政守門員」，而是手握行政權、僭越司法權、架空立法權的「憲政關門員」。
陳清龍批評，過去綠營一再痛批在野黨版本的無人載具條例將增加國家支出違法違憲，如今卻依法副署，等於讓這些謠言不攻自破。至於張惇涵用大谷翔平應簽長約比喻無人載具應該編列特別預算，根本不倫不類。無人載具技術迭代更新極快，若用特別預算一次簽下長約，無法滿足作戰所需，才是真正減損國軍戰力。
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