政院副署無人機條例 民進黨團：讓世界看見台灣發展非紅供應鏈的信心

立法院日前三讀「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今天決定副署該條例。民進黨立院黨團書記長范雲表示，很遺憾通過的並非院版，但尊重行政院的決定，民進黨團會持續監督，確保國家機密都能被守住。

范雲指出，行政院的考慮應該有兩個原因，第一、國防急迫需求；第二、讓全世界看見台灣對無人載具產業的支持，以及台灣發展非紅供應鏈的可行性與信心。

范雲說，至於如何確保國家機密，行政院秘書長張惇涵已充分說明，無人載具戰略特別委員會的幕僚作業是在經濟部，相關組成是行政院，民進黨團也會進行監督，確保國家機密都能被守住。

范雲呼籲，行政院副署無人載具特別條例後，藍白未來審年度預算都必須按時、不能延宕，確保未來能因應國防急迫需求，以及無人機產業都能獲得穩定的支持，讓國際看見台灣持續的努力。