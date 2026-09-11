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【即時短評】政院副不副署也雙標 賴總統還能自稱忠實的憲法捍衛者？

聯合報／ 本報記者陳熙文
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院聲稱該條例介入政院已規劃中的人口政策及預算安排，影響到行政權行使，有違憲疑慮，所以不予以副署

如今國會拍板無人機條例，不但把特別預算改為編列年度預算，預算總額也從2100億元上調至2400億元，法案條文還納入特別委員會，有權影響國家的無人機發展政策，但行政院卻還是決定副署。

若按行政院的標準來看，無人機條例與未來帳戶條例相比，無人機條例同樣干涉到行政院的預算，有違預算法第91條，也不符合憲法第70條的規定，其中特別委員會的設置更有可能衝擊到行政權，但行政院卻沒有比照辦理不副署，無疑是實打實的雙標。

倘若無人機條例在行政院的眼中適憲、合憲，那行政院是否也該即刻副署未來帳戶條例？

重點是，行政院副署無人機條例，揭露出政院其實並無一套副署的評估準則，純粹取決於行政院的喜好，當立法院通過的預算不符合期待，行政院就能任意貼上違憲的標籤，可一但面臨無人機的產業發展需求，以及來自美方的壓力，行政院又能放寬詮釋、通融副署。

行政院的一番操作可說是在踐踏憲法，讓憲法精神淪為因政治需要而可以隨便搬進搬出的神主牌。

行政院長卓榮泰先前自詡是憲法守門員，現在按過去不副署8案的標準，行政院還是決定副署無人機條例，豈不是公然放水？當代表總統意志的行政院長可以視情況操縱標準，讓政治凌駕憲法，憑空打造政院的否決權，賴清德總統還能說自己是最忠實的國家憲法捍衛者嗎？

行政院如今厚著臉皮雙標，不但叫人笑話，也把過去政院不副署的堅持貶低成兒戲。未來就怕行政院臉皮太厚，儘管副署，最後卻不依法行事，不怕被罵雙標，也不怕被叫無賴。

副署 政院 憲法

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