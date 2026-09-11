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議員質詢播李四川喊「隨便你們」影片 民政局長：不能只看片段

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

新北市議員李宇翔今天總質詢林口中正路舊街花磚工程土地爭議時指出，時任副市長李四川在協調會上態度強硬，對民眾「麥講話那麼大聲啦」，更說完「隨便你們」後一走了之。時任林口區長、現任民政局長林耀長表示，當時案件已協調多次，因民代要求由市府高層出面，後續處理都按規定走，工程與交通裁罰是兩件事，當天會議已進行一段時間，不能只看最後片段。侯友宜則表示，會再了解詳情，最重要要把事情處理好。

李宇翔表示，這起案件發生在新北市升格2012年，林口中正路舊街因壓花磚等問題，衍生道路排水及景觀整建，但工程涉及私人土地，未取得所有區分所有權人的同意。

李宇翔指出，當年5月公所召開協調會，民眾原以為副市長出面能依法把問題處理清楚，而李四川在協調會時說要把土地復原，過程卻要民眾不要大聲說話，最後竟嗆「隨便你們」一走了之，可以這樣子嗎？

李宇翔說，民眾只希望爭取土地權益，且法院判決已認定土地是私有地，但道路至今沒有完成。這14年來有地主已去世，後代持續行政訴訟支出數十萬元費用，希望侯在任期最後階段，能讓案件處理完善。

林耀長指出，法院判決的是交通違規部分，與工程是不同的事情，工程是改善既有道路排水溝及鋪面改善，而交通部分涉及標示、標線等問題。

侯友宜說，他本身對案件不是非常清楚　依自己的印象是林口老街藝術商圈改造，希望將原有地磚重新美化，同時兼顧安全及環境，會再了解情況，要把事情解決。

卓冠廷則說，這起案件核心就是人民土地有沒有被公家使用，民眾認定是私有土地，卻因停車遭開罰，幾年來累積60張罰單，既然土地權屬已有相關判決，市府就應應給民眾一個交代。

卓冠廷也說，這起事件地主在林口遇到李四川，家人則在小琉球遇到李四川的弟弟，新北市民這邊被欺負，在小琉球也被欺負？

侯友宜則表示，「就林口的事情就事論事」，會再了解整起案件的來龍去脈。

李四川 議員 影片

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