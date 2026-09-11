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黃重諺：陸委會、經濟部研擬赴中指引 助國人降低風險

中央社／ 台北11日電

中國出入境管理新規9月15日將上路。國安會諮委黃重諺表示，近期已有高科技業工程師及赴中出差人士，向不同部會反映疑慮，包括擔心電子設備遭檢查、公司核心機密或個人資訊可能被取得；陸委會經濟部正就相關風險進行研究，希望近期提出指引，協助國人赴中自我保護、降低風險。

黃重諺接受網路節目「自由追新聞」專訪，節目今天播出。

黃重諺表示，中國近期通過一系列法律規定，9月15日新的出入境管理規定施行後，不只涉及中國人民，也會影響非中國籍人士，包括台灣人。

他指出，近期不同部會陸續接獲反映，包括從事高科技業的工程師，以及因工作必須赴中旅行、出差的人員，開始擔憂相關規定帶來的風險。

黃重諺說，除了出入境規定具有任意性，中國可以決定一個人能不能入境或離境，後續相關措施還涉及手機等電子設備檢查，使不少人擔心，赴中時攜帶的敏感資訊，尤其公司核心機密，是否可能在過程中遭到取得。

他表示，另一項風險是個人資訊。民眾手機內可能有臉書等各類社群平台資訊，這些內容是否可能成為中國對個人「扣上某些帽子」的依據，也引發疑慮。

黃重諺透露，陸委會、經濟部等相關單位正針對這些問題進行研究，希望近期儘快提出相關指引，讓國人赴中出差時，有可供自我保護或規避風險的方法，盡可能降低風險。

他並表示，目前已有人調整赴中的電子設備使用方式，例如赴中時不再攜帶自己的手機，只帶公司手機；也有部分外商公司人員準備專門赴中國出差使用的電子設備。

黃重諺說，從這些情況可看出，對中國相關規範及電子設備檢查的疑慮，並非只有台灣人在關注，相關風險也不僅限於台灣人。

他表示，民眾可能認為自己與政治或敏感議題沒有關係，因此不會受到影響，但從中國法令的任意性程度來看，仍不能排除相關風險，赴中前應有所準備。

黃重諺 陸委會 經濟部

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