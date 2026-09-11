政院：無人機回歸年度預算不用長約 如每年簽大谷要更早談定合約

行政院宣布閣揆卓榮泰已經副署立院通過的無人機條例，外界質疑行政部門當初堅持特別預算才能確保穩定性，政院祕書長張惇涵今舉大聯盟球星大谷翔平為例，強調就如同大谷每年都成為自由球員，立法院既然決定用年度預算辦理，就應該每年如期、如質審議預算。

張惇涵今天宣布，閣揆卓榮泰已經副署立法院三讀通過的無人機條例。他強調，行政院有兩項堅持，其一是行政部門的預算權，其次是國家機密必須受到最嚴密保護。

媒體質疑卓揆本周兩度對外發言強調「不副署」的正當性，如今決定副署，是否又是決策髮夾彎？張惇涵強調，行政院有所為有所不為，有所為是對民意負責，有所不為是對憲法負責。無人機條例中的副署也是「有所為」，「有所不為」的是仍會捍衛預算權、政策形成權和守護國家機密。

對於政院強調機密安全，並稱未來將成立的戰略委員會僅負責無人機產業發展事項，是否代表行政院對戰略委員會安全性存在質疑？

張惇涵說，無人機條例明訂委員會幕僚作業由經濟部辦理、組成及運作方式由行政院定之。法案三讀後，行政院就密集邀集國防部、經濟部就內容深入討論，行政院會訂出一套標準作業流程，對相關議題、人員組成做出最妥適規範。涉及機密的部分，一定會保密。

媒體並追問，行政部門在法案辯論時堅持編列特別預算才能確保預算的穩定性，如今以年度預算編列，要如何確保預算？

張惇涵舉大聯盟球星大谷翔平為例子，指大谷翔平和道奇簽下10年7億美元合約，其中還有延期支付條款，換言之，想在球場上網羅頂級球星就要用長約和考量自己的財政能力。如今無人機條例回歸年度預算，形同每年一簽大谷翔平，甚至他每年底都成為自由球員，想網羅的球隊就要更早洽談、更早談定合約，國會也一樣，立法院既然決定用年度預算辦理，就應該每年如期、如質審議預算。