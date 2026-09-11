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政院副署無人機條例 民進黨團：國防迫切需求盼不延宕

中央社／ 台北11日電

行政院今天表示，已副署無人機條例。民進黨立法院黨團書記長范雲說，尊重行政院的決定，這是基於國防急迫的需求，以及要讓世界看到台灣對無人載具產業的支持、「非紅供應鏈」在台灣發展的可行性與信心。

行政院秘書長張惇涵今天表示，行政院已副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，主因是國防安全及產業升級都不能等，國軍戰力能早一天形成，就會多一天嚇阻能力。

范雲上午在立法院受訪時表示，民進黨團雖然很遺憾這次立法院通過的並不是行政院的版本，但是尊重行政院的決定。

范雲說，整體考量是基於兩個原因，第一，國防的急迫需求；第二，必須讓世界看到台灣對無人載具產業的支持，讓整個國際社會看到「非紅供應鏈」在台灣發展的可行性與信心，這兩個原因都非常重要。

范雲表示，至於相關機密、各方面大家擔憂的問題要如何能確保，在所謂「戰略委員會」中，幕僚作業是在經濟部，但是由行政院組成，民進黨團也會監督，希望確保國家機密都能夠被守住。

范雲說，因應國防的急迫需求，除了無人載具條例未來的預算外，呼籲藍白在年度預算部分，都必須要按時、不能延宕，確保對長單的穩定支持。

立法院會8月27日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年，編列總額為新台幣2400億元，每年編列400億元為原則，條例主管機關為經濟部，若涉國防軍用採購事項，主管機關為國防部。

國防 副署 無人機

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