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台巴關係受矚 外交部盼結合雙方優勢對合作持開放態度

中央社／ 台北11日電

巴拿馬國會友台小組8日成立，參與成員超過國會議員6成，也讓台巴關係備受矚目。外交部表示，台灣對與所有共享民主、自由價值理念的國家深化交流合作持開放態度，相信台灣與巴拿馬若能結合彼此競爭優勢，將有助進一步發展互利共榮夥伴關係。

巴拿馬國會8日成立「與台灣立法院跨黨派國會交流小組」，成員涵蓋巴拿馬各大政黨，成為規模最大的國會組織之一，外交部長林佳龍在巴拿馬國會友台小組宣誓大會時，以預錄影片表達祝賀，期盼深化台灣與巴拿馬多元合作交流。

知情外交官員日前對中央社記者表示，巴國國會友台小組成員45人超過全體國會議員6成，更是當地國會友中小組成員2倍之多。

台巴未來關係是否進階備受矚目，外交部回覆中央社記者提問時表示，台灣與巴拿馬長期存在密切經貿往來與投資關係，台灣在驅動未來的人工智慧（AI）技術、晶片製造與高科技產業鏈擁有全球競爭優勢，而巴拿馬運河是全球航運及物流樞紐，在國際貿易與高科技供應鏈中具關鍵角色，刻值人工智慧蓬勃發展之際，兩國深具進一步合作潛力。

外交部表示，台灣對與所有共享民主、自由價值理念的國家深化交流合作持開放態度，相信台灣與巴拿馬若能結合彼此競爭優勢，將有助進一步發展互利共榮的夥伴關係，並為全球創造新的經濟與戰略價值。

外交部 巴拿馬 林佳龍

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