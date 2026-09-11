政院副署無人載具條例 洪毓祥：過去詆毀在野違法、亂憲 不攻自破

行政院今日宣布副署在野黨版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，民眾黨立委洪毓祥表示，代表過去對在野黨的詆毀不攻自破，也認同立院三讀通過的法案。行政院不能兩套標準，想要的就選擇性通過，不想要的就不副署，行政院長卓榮泰是否把過去不副署的8個法案也盡快副署、公佈、執行？

洪毓祥表示，行政院決定副署立法院通過的「無人載具產業發展條例」，代表過去綠營一直詆毀在野黨編的產業發展條例，稱是違法、亂憲、預算金額亂編，不應該用所謂的年度預算等，這樣的抹滅，今天不攻自破；同時也代表行政院認同立院三讀通過的法案，主張無人載具應該放在年度預算、逐年編列，達到監督預算的效果。

洪毓祥指出，「無人載具產業發展條例」理應由經濟部來協助產業的發展，達到國防自主的能量，既然行政院已經副署通過要執行，那麼就要請問卓榮泰，是否過去不副署立院三讀通過的8個法案，也能盡快副署、公佈、執行？

洪毓祥說，行政院不能兩套標準：想要的法案，就選擇性的通過、副署執行；不喜歡、不合你愛的，就不副署、不公佈、不執行。這已經創造了金氏世界紀錄，帶來了國家憲政非常大的危機。

洪毓祥批評，行政院不是立法院，也絕非憲法法庭，如果對立院三讀通過的法案不予執行，應遵從憲政體制的法治精神提出覆議。不副署並非拿來讓行政院創造否決不喜歡立院三讀通過的法律案。

洪毓祥表示，最後希望卓榮泰，在「無人載具產業發展條例」未來要實施的時候，仍然是要謹遵國防自主產業發展的概念，讓台灣的產業能夠培養自己國防自主無人載具產業發展的升級契機，帶動整個無人載具經濟的發展。