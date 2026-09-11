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卓榮泰副署無人機條例 強調堅守國安核實編列預算

中央社／ 台北11日電

行政院長卓榮泰副署立院三讀的無人機條例，行政院秘書長張惇涵今天說，國防安全與產業升級都不能等因此副署；不過未來，行政院將堅持預算權，依照國防戰力建構及產業實際需求核實編列預算，而條例規範的「戰略特別委員會」將以產業發展為主軸，藉以堅守國安

立法院日前未通過行政院所提的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，而是三讀通過在野版本的強化國防自主暨無人載具產業發展條例。三讀條例明定主管機關為經濟部，但涉及國防軍用採購事項，主管機關為國防部；預算部分，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年，編列總額為新台幣2400億元，每年編列400億元為原則，若有不足，總額及分年預算均得依實需增編。

外界關注行政院是否副署在野版無人機條例，張惇涵今天表示，卓榮泰已副署立法院通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，雖然對法案疑慮不會因為副署就消失，但執政團隊對於守護國家責任不能停下腳步；因為如今安全情勢不會待政治爭議完全解決，國際產業競爭也不會等台灣將所有制度完美磨合。

他強調，國軍戰力早一天形成，就多一分嚇阻；國防自主能力早一天建立，台灣就少一分依賴，且台灣無人載具產業正在起飛，供應鏈正在成形，國際民主夥伴也正尋找可信賴的「非紅供應鏈」，在無人載具技術快速迭代的此刻，政府必須用國家需求創造市場、用市場支持研發、用研發帶動產業，再用產業力量支撐國防，用國防實力守護國安。

雖然副署立院版無人條例，但張惇涵也強調行政院有兩個堅持，第一是法案第4條雖訂有預算額度原則，但沒有框定上限，因此，行政院會堅守憲政體制下的預算權，依照國防戰力建構及產業實際需求，核實編列預算，同時依法接受立院監督。

第二，張惇涵表示，法案第2條明定，涉及國防事項的主責機關為國防部，第12條規定「戰略特別委員會」由經濟部辦理，因此「戰略特別委員會」將以產業發展為主軸，該由國防專業決定就回歸國防專業，尤其涉及國家機密、軍事部署、資訊及供應鏈安全事務，執政團隊一定用最嚴格標準把關國家機密。

行政院上週已經送出今年度追加預算，當中無人載具預算編列559億元，張惇涵呼籲，預算攸關台灣不對稱作戰關鍵戰力，衷心呼籲立法院朝野政黨，加速審議今年度追加預算、如期審議明年度總預算。

行政院先前曾不副署8個法案，媒體詢問副署選擇標準，張惇涵說，8個不副署法案是憲政底線，證明行政院是有所為有所不為，不會逾越憲政分際，也不會放棄憲政責任。

對於未來戰略委員會運作，張惇涵表示，此前已密集邀集國防部、經濟部就法案內容作深入討論，會將相關議題與人員組成做最妥適規範，涉及機密部分一定會保密。

至於無人機採購未來回歸公務預算是否有影響，張惇涵舉MLB球星大谷翔平為例，他說網羅頂級球星應該要用長約，像洛杉磯道奇隊當年以10年長約簽下大谷翔平一般，而無人機條例回歸年度預算有如將大谷翔平每年一簽，但立法院已決定用年度預算辦理採購無人機艇，那就希望立法院屆時能如期如質審議預算。

卓榮泰 國安 副署

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