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有別8個法案沒副署 政院：無人載具條例守護國家 有所為有所不為

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵（右）出面說明，各界媒體關注。記者曾原信／攝影
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵（右）出面說明，各界媒體關注。記者曾原信／攝影

立法院日前通過無人載具條例，行政院秘書長張惇涵今天宣布，閣揆卓榮泰已經副署這項法案。他強調，行政院有兩項堅持，其一是行政部門的預算權，其次是國家機密必須受到最嚴密保護。他強調，卓揆上任後副署了203個法案，行政院是「有所為、有所不為」。

張惇涵說，行政院的無人載具草案版本是從國防需求出發，希望用大量、常單、迭代更新的模式，讓國軍需要的無人機、無人艇能快速穩定到位。也讓台灣的無人載具產業有可預期的訂單，讓產業敢投資。遺憾的是立法院最後沒有通過行政院版本，不過卓揆已經副署立院通過的「強化國防自主既無人載具產業發展條例」。

他表示，雖然外界對法案的疑慮不會因為副署而消失，但守護國家的責任不能放下腳步，台灣的安全挑戰不會等待政治爭議解決，國防安全不能等，產業升級也不能等。

張惇涵強調，執政團隊仍會守住兩堅持，首先堅持行政院的預算權，並且預算案實際需求編列。法案雖然訂有預算額度的原則，但沒有框定預算上限，因此行政院會堅守憲政體制下的預算權，依照國防戰力建構及產業實際需求編列預算，同時接受國會監督。

其次，行政院堅持國家機密要受到最嚴密保護。法案規定涉及國防事項由國防部主責，而戰略特別委員會由經濟部辦理，因此未來的戰略委員會將以產業發展為主軸，應由國防專業決定的必須回歸國防專業，尤其涉及國家機密、軍事部署、資訊供應鏈安全的重要事項，一定會最嚴格標準把關，該公開的接受監督、該保密的也堅守底線。

媒體質疑卓揆本周兩度對外發言強調「不副署」的正當性，如今決定副署，是否又成為髮夾彎？張惇涵強調，無人機條例是卓揆上任後的法案，其中8個沒副署，203個法案有副署。

他指出，8個不副署的法案就是憲政的底線，證明行政院有所為有所不為，有所為是對民意負責，有所不為是對憲法負責。無人機條例中的副署也是「有所為」，「有所不為」的是仍會依照法案規定捍衛預算權、政策形成權和守護國家機密。

行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面對的安全情勢不會等待政治爭議解決。記者曾原信／攝影
行政院上午宣布已副署立法院三讀之「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面對的安全情勢不會等待政治爭議解決。記者曾原信／攝影

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