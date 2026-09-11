政院副署無人機條例 國民黨轟：拒兒少帳戶 卓榮泰吃憲法自助餐

針對行政院今日上午宣布副署國民黨版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨文傳會主委陳以信質疑，為何無人機條例可以副署，兒少未來帳戶卻拒絕副署？「難道卓榮泰喜歡就副署、不喜歡就不副署？行政院可以吃『憲法自助餐』嗎？」

陳以信指出，國民黨版無人機條例編列6年2400億元，比政院原規畫5年2100億元更多，政院3項軍用無人載具採購也全部納入。行政院如今副署，顯示國民黨版本沒有削弱國防，反而給國防更多資源、更大彈性，更證明行政院過往批評說法是自打臉。

陳以信質疑，行政院長卓榮泰今天可以副署無人機條例，憑什麼拒絕副署同樣經國會三讀的兒少未來帳戶？最新統計顯示，台灣8月新生兒只剩7492人，少子化早已是國安危機。「無人機是國安，孩子的未來難道不是國安？」

陳以信批評，合意就副署、不合意就封殺，這是卓榮泰自創的「超級行政否決權」。當行政院自己決定哪些國會法律生效、哪些不能生效，就是「超級行政獨裁」，賴清德政府竟養出一隻前所未見的「憲政怪獸」。