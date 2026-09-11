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副總統蕭美琴抵義大利 民進黨團：民主世界不受恐嚇

中央社／ 台北11日電

副總統蕭美琴稍早抵達義大利，並前往文托泰內島（Ventotene），參與第二屆「文托泰內民主與自由會議」，總統府也證實這項外交突破。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，很高興蕭副總統的外交突破，民主世界不因受到恐嚇就不邀請真正能貢獻民主對話的國際參與者。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）宣布，台灣副總統蕭美琴抵達義大利的文托泰內島（Ventotene），參與第二屆「文托泰內民主與自由會議」，強調北京無權干預。

范雲上午在黨團輿情回應記者會表示，如同過去政府一再堅持，台灣不會因為有惡鄰，就不出門交朋友，很高興民主世界也沒有因為恐嚇，就不邀請真的能夠貢獻民主對話的國際參與者，蕭副總統這一次的外交突破，民進黨團當然感到非常好，台灣有更多可以貢獻給自由世界。

范雲指出，這一次的文托泰內民主與自由會議是在義大利非常有意義的地方舉行，文托泰內島在過去關押對抗法西斯主義的知識份子，在此舉辦也彰顯守護自由跟民主的精神。

范雲說，在這次的論壇中，除了蕭副總統之外，2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）也同時受邀。馬特維丘克是烏克蘭守護人權的公民律師，過去也來台參訪，蕭副總統與馬特維丘克同時受邀，代表台灣在守護自由民主的國際地位是被重視與肯定。

蕭美琴 義大利 恐嚇

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