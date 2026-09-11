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行政院副署無人載具條例 許宇甄：回歸憲政非卓榮泰施捨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

行政院今日宣布副署在野黨版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，行政院終於回到憲政軌道，這不是卓榮泰對國會「讓步」，更不是行政院施捨給立法院的善意，而是行政院長本來就應遵守的憲政程序。

許宇甄說，卓榮泰過去動輒拿「不副署」當否決權，把憲法制度當成行政擴權工具，如今願意依法副署，只能說是遲來的回頭。請卓榮泰記住，行政院長可以有政治立場，但沒有選擇性遵守憲法的權力，不要再當憲法殺手。

許宇甄指出，國民黨沒有反對增加國防預算，條例所規劃的經費是國家建立無人載具戰力與產業量能的政策承諾，政府若認為國防需求增加，大可依法提出更多預算，送到立法院公開審查。國會監督從來不是國防戰力的天花板，更不是行政院拒絕監督的藉口。

許宇甄指出，行政院一再宣稱無人機採購具有急迫性、必須另編特別預算，如今自己卻將559億元無人載具經費放進115年度追加預算，並要求立法院盡速審議。這恰恰證明國民黨一路主張沒有錯，強化無人機戰力可以透過年度預算、追加預算依法編列，根本不必把特別預算常態化。

許宇甄表示，國民黨尊重國防機密，也從未主張把作戰計畫、兵力部署或機敏軍事資訊攤在陽光下。但「國家機密」不能變成拒絕國會監督的萬用黑箱。哪些事項涉及國防機密，可以依法保密；涉及產業政策、供應鏈安全、國產化比例、研發補助、採購效益及鉅額公共支出，就必須接受制度化監督。保護機密與接受監督從來不衝突，真正危險的是把「機密」兩個字變成行政權不受監督的護身符。

許宇甄強調，今天行政院願意副署，證明朝野爭議終究應該回到憲政制度解決。立法院通過法律，行政院依法執行；行政院提出預算，立法院依法審議，這才是民主憲政的正常運作。國防不能等，但憲法更不能被行政院踩在腳下；無人機要飛得高，行政權更不能飛出憲法的邊界。

許宇甄重申，無人載具條例副署只是回到憲政起點，其餘八案也應盡快副署，依法行政、尊重國會、接受監督，才是卓榮泰接下來真正該補的憲政必修課。

許宇甄 卓榮泰 行政院

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