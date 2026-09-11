行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

李彥秀說，行政院副署在野黨版無人載具產業發展條例，當然表示歡迎，在野黨版本同時兼顧「採購」、「產業」、「財政」，以及嚴格把關非紅供應鏈，拒絕空白授權等面向，改採6年期、總額2400億元的年度預算編列，而非特別預算方式，明顯優於行政院版只重視「採購」的偏食速成版本。

李彥秀指出，發展無人載具產業，打造下一個護國神山勢朝野共識，今年度中央政府總預算634億元無人機預算更是全數過關，希望政府有了充足的預算，更要有計畫執行力，避免重蹈過去「政府介入到哪，產業就倒哪裡」的困境。

李彥秀認為，今天行政院發言人張惇涵特別出面說明，讓人有「此地無銀三百兩」的感覺，行政院長副署立法院三讀通過的法案，本來就是憲法義務，根本不需要開特別說明，今天記者會真正的目的就是要給「深綠基本教義派」一個解釋，行政院並沒有要朝野和解，回歸憲法精神，副署國民黨版特別條例，只是權宜之計。

李彥秀表示，但還是要強調，行政院對立院三讀通過的法案認為有窒礙難行之處，就應該循「覆議」與「釋憲」的憲政救濟管道，副署權不是行政院長的憲政自助餐，更不是毀憲亂政的尚方寶劍。