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無人機條例卓揆副署了 政院：堅持預算權及保護國家機密

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者潘俊宏／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者潘俊宏／攝影

立法院日前通過無人載具條例，但並未行政院所提的草案版本，行政院秘書長張惇涵今天宣布，閣揆卓榮泰已經副署這項法案，但堅持保有預算權和保護國家機密

張惇涵強調，行政院對於施行後的法案有兩項堅持，首先堅持行政部門的預算權；其次，國家機密必須受到最嚴密的保護。法案規定無人載具戰略特別委員會的辦理機關為經濟部，因此委員會將以產業發展為主軸，攸關國家機密、軍事部署、供應鏈安全等重要事項，將用最嚴格標準堅守底線。

張惇涵說，雖然外界對法案的疑慮不會因為副署而消失，但守護國家的責任不能放下腳步，因此行政院決定把爭議留在身後，把國家放在最優先。也希望立法院盡速審議今年度追加預算，並且如期審議明年度總預算。

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