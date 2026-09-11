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蕭副總統赴義大利出席論壇 總統府：林佳龍陪同出席
總統府今天表示，副總統蕭美琴應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並由外交部長林佳龍陪同出席。相關情形，總統府將於副總統返國後適時對外說明。
義大利安莎通訊社（ANSA）報導，歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）宣布，台灣副總統蕭美琴抵達義大利的文托泰內島（Ventotene），參與第二屆「文托泰內民主與自由會議」，強調北京無權干預。
文托泰內島位於義大利南方城市加艾塔外海46公里處，目前島上人口約700人。
總統府發言人郭雅慧今天表示，蕭副總統應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並由林佳龍陪同出席；相關情形，總統府將於蕭副總統返國後適時對外說明。
外交部回覆中央社記者詢問，同樣表示蕭副總統應邀出席論壇，並由林佳龍陪同出席；相關情形，總統府將於蕭副總統返國後適時對外說明。
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