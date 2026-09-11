蕭副總統赴義大利出席論壇 總統府：林佳龍陪同出席

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

2026-09-11 10:07