快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴訪義出席論壇 歐洲議會副議長挺：沒人能決定哪些聲音可被聽到

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴。圖／總統府提供
副總統蕭美琴。圖／總統府提供

副總統蕭美琴訪問義大利。總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並由外交部長林佳龍陪同出席。相關情形，總統府將於蕭美琴返國後適時對外說明。

歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）在臉書歡迎蕭美琴參加，稱蕭美琴直到抵達，訪問訊息才公開；恐嚇不能幫我們決定誰能參與民主辯論，沒有誰能決定哪些聲音可以被聽到、哪些要被隱藏。

【中央社／ 羅馬11日專電】

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，歐洲議會副議長皮齊耶諾（PinaPicierno）宣布，台灣副總統蕭美琴抵達義大利的文托泰內島（Ventotene），參與第二屆「文托泰內民主與自由會議」，強調北京無權干預。

根據安莎與社群網路的影片，皮齊耶諾在會議中宣布，她延遲抵達會議是因為議程有個部分先前尚未公開，「我很高興地宣布，台灣副總統蕭美琴剛剛抵達文托泰內島。我們非常榮幸能邀請她蒞臨我們的『自由與民主會議』。」現場響起如雷掌聲。

皮齊耶諾表示，蕭副總統與會的行程事前未能公布，主要是有一位干預者－「中國政府」。

她緊接著強調，「我想表達得非常清楚：沒有任何人，包括中國在內，可以決定誰能或不能在這裡發言。文托泰內島是一個象徵自由、抗爭與民主的地方。我們非常自豪能夠傾聽那些每天都在抵抗威權威脅的壓力、捍衛自身自由民主者的聲音。」

皮齊耶諾在臉書（Facebook）寫道，這是一個簡單而清晰的訊息：恐嚇不能決定誰能參與我們的民主辯論。言論自由不能與專制政權談判。文托泰內島，現在比以往任何時候都更需要繼續成為捍衛自由與民主、無所畏懼的地方。

ANSA通訊社的報導標題為「台灣副總統抵達文托泰內，北京無權決定」，副標為「為避免來自中國干擾，台北代表的行程先前處於保密狀態」。

「文托泰內歐洲民主與自由會議」由皮齊耶諾於2025年發起，邀請全球異議人士、運動倡議者與歐洲各界領袖與會，討論如何對抗威權、守護民主。今年的會議於9月10日至12日進行，與會者包括2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。

文托泰內島位於義大利南方城市加艾塔外海46公里處，目前島上人口約700人。

蕭美琴 歐洲議會 歐洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐洲議會副議長：台灣副總統蕭美琴抵達義大利 北京無權干預

帛琉大使呈遞到任國書 賴總統：深化合作共創繁榮

台北安全對話 谷立言：台海若爆發衝突 全球經濟造成的損失將超越二戰

台灣承諾2030年前國防開支占比到GDP5% 谷立言：還要再投資國防工業基礎

相關新聞

無人機條例卓揆副署了 政院：堅持預算權及保護國家機密

立法院日前通過無人載具條例，但並未行政院所提的草案版本，行政院秘書長張惇涵今天宣布，閣揆卓榮泰已經副署這項法案，但堅持保有預算權和保護國家機密。

蕭美琴訪義出席論壇 歐洲議會副議長挺：沒人能決定哪些聲音可被聽到

副總統蕭美琴訪問義大利。總統府發言人郭雅慧表示，蕭美琴應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，並由外交部長林佳龍陪同出席。相關情形，總統府將於蕭美琴返國後適時對外說明。

李彥秀：蔡英文復出戳執政痛點 綠應思考讓朝野衝突點到為止

前總統蔡英文政治動作頻頻，去年10月小英基金會旗下的「想想論壇」宣布復出，近期擔任民進黨6位今年縣市長參選人競總主委或榮譽主委，昨日則與富邦集團董事長蔡明忠在椰林講座對談。國民黨立委李彥秀表示，蔡英文復出直戳綠營執政痛點，點出貧富差距與無感成長隱憂，籲民進黨借鏡前總統陳水扁、蔡英文時期溝通妥協，化解朝野對立與階級撕裂。

影／行政院已副署無人機條例 政院：國家安全不能等

行政院上午宣布已副署立法院三讀的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，秘書長張惇涵表示，台灣面臨的安全情勢，不會等待所有政治爭議完全解決，因此國軍無人機戰力早一天形成，就多一分嚇阻實力。

行政院副署無人載具條例 許宇甄：回歸憲政非卓榮泰施捨

行政院今日宣布副署在野黨版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，行政院終於回到憲政軌道，這不是卓榮泰對國會「讓步」，更不是行政院施捨給立法院的善意，而是行政院長本來就應遵守的憲政程序。

行政院副署無人載具條例 李彥秀：這是憲法義務 非卓榮泰的憲政自助餐

立法院日前三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，行政院今日宣布副署。國民黨立委李彥秀表示歡迎，在野黨版採6年2400億元年度預算、嚴防「非紅供應鏈」，優於政院的速成版，行政院發言人特地開記者會是此地無銀三百兩、向深綠交代，副署是憲法義務而非自助餐，若有窒礙難行應循覆議、釋憲，勿毀憲亂政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。