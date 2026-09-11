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李彥秀：蔡英文復出戳執政痛點 綠應思考讓朝野衝突點到為止

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統蔡英文（右）昨天與昔日台大法律系同窗、富邦集團董事長蔡明忠（左）在台大椰林講座對談。圖／台大提供
前總統蔡英文（右）昨天與昔日台大法律系同窗、富邦集團董事長蔡明忠（左）在台大椰林講座對談。圖／台大提供

前總統蔡英文政治動作頻頻，去年10月小英基金會旗下的「想想論壇」宣布復出，近期擔任民進黨6位今年縣市長參選人競總主委或榮譽主委，昨日則與富邦集團董事長蔡明忠在椰林講座對談。國民黨立委李彥秀表示，蔡英文復出直戳綠營執政痛點，點出貧富差距與無感成長隱憂，籲民進黨借鏡前總統陳水扁、蔡英文時期溝通妥協，化解朝野對立與階級撕裂。

昨天蔡英文與昔日台大法律系同窗蔡明忠在椰林講座對談。面對社會立場、意見分歧難以展開有效對話，蔡英文說，「在分歧的意見中尋找共通性，以開展對話」，「台灣已被世界看見，更需要用心地看見彼此；同一個經濟成長的數字，對不同產業和世代的人來說，感受可能完全不同」，「清楚表達自己的需要，也願意傾聽別人的聲音，一起建立共同的規則，學會理解別人的感受，也學會照顧和自己不一樣的人。」

李彥秀說，去年想想論壇宣布復出，撰文強調台灣不能走回頭路，綠電是跨黨派共識；現在擔任民進黨6位2026縣市長候選人競總主委或榮譽主委，到昨天的椰林講座，強調看見彼此、學會理解，以及有效對話。蔡英文從政策論述、選舉實務以及情感訴求，蔡英文顯然有備而來，不吐不快，並直戳民進黨執政的「痛點」。

李彥秀指出，陳水扁執政時期，強調「衝突、妥協、進步」，衝突只是凸顯分歧，透過溝通妥協達到進步的目的；蔡英文時期「完全執政」，民進黨雖然經常碾壓式立法，但是仍授權時任民進黨團總召柯建銘與在野黨協調溝通，朝野衝突點到為止，蔡英文更在卸任前與時任民眾黨主席的柯文哲會面，建立朝野高峰對話的框架，的確值得現在執政的民進黨好好思考。

李彥秀表示，蔡英文點出「同一個經濟成長的數字，人民感受可能完全不同」，的確是台灣社會發展的長期隱憂，台灣財富差距擴大至66.9倍，7成勞工領不到平均薪資，受僱人員報酬GDP占比創下1980年代以來新低，今年全年經濟成長預估高達11%的背後，是更多經濟「贏者圈」外，多數人民「無感成長」的強大剝奪感，政治分歧或許還可以透過政治人物的克制與智慧化解，但是社會階級的分歧卻是「社會福利」都難以彌補的世代裂痕。

李彥秀 蔡英文 朝野

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