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川普對台晶片課重稅「聽聽就好」？ 李彥秀籲政府務實溝通 勿逞口舌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普再度點名台灣晶片課高關稅，國科會副主委張振豪卻一度脫口說「我們就聽一聽」。國民黨立委李彥秀指出，台灣對美出超暴增，預估將成美國第二大貿易赤字來源，台美貿易備忘錄（MOU）毫無約束力，官員逞口舌更流失籌碼，籲政府切勿大內宣與挑釁，應務實與美溝通強調經貿互利，力保半導體與台灣最大利益。

李彥秀表示，根據財政部統計，今年前8個月台灣對美出超1407億美元，已經逼近去年全年的1501億美元；根據美國商務部統計，由於AI伺服器與晶片的爆發性成長，今年1至7月台灣對美出超1279億美元，名列全球第3大，而增幅高達80.6%居全球之冠。台灣與墨西哥的對美貿易順差差距僅剩約10億美元，預估今年下半年，台灣就會超車墨西哥，成為美國第二大貿易赤字來源，直逼首位的越南。

李彥秀說，川普商人性格，以美國、個人利益為優先，在談判上極限施壓與交易導向，習慣將複雜的國際政治與經濟體系，看做一場可以透過喊價、威脅與妥協來完成的「大交易」。張振豪昨天一度公開脫口說出「我們就聽一聽」，不僅是無意義的言語刺激川普，更讓台灣為數不多的談判籌碼進一步流失。

李彥秀表示，「匹夫無罪，懷璧其罪」，對台灣而言，發展AI與高科技產業是經濟成長的命脈，但是對川普而言，台灣掌握晶片生產命脈，台美貿易逆差巨幅擴大，就是最大的威脅。川普不斷強調「關稅是他字典裡最喜歡的名詞」、「指控台灣偷走美國晶片產業」、「課徵50%、100%甚至200%關稅，晶片產業就不會離開美國」。公開點名、極限施壓，提高不確定性，川普從來不走傳統民主與獨裁的政治與外交框架，台灣不能單純視為「選舉語言」。

李彥秀認為，台美貿易MOU絕非台灣的護身符，MOU缺乏強制約束力，美國也還沒正式推出半導體232關稅，民進黨強調的政府對政府（G2G）機制，反而因為台美談判籌碼過於懸殊，台灣在G2G只能流於被動接受美方開出的新條件，難以發揮實質的對等談判的制衡作用。政府口中的「最惠國待遇」，與日韓關稅待遇並無差異，但台灣是用大筆納稅人的信保資金、本土半導體群聚效應以及高階技術與人才外流作為籌碼換來的。

李彥秀強調，守住護國神山，守護台灣人民努力與智慧的成果，是台灣2300萬人民與朝野的共識，選舉語言或是經濟巨棒往往在川普的一念之間，更是台灣能否持續維繫「科技島」以及子孫世代發展的重要關鍵。與其花心思在報喜不報憂的大內宣以及逞口舌之快的「垃圾話」，政府應該多花心思透過各種管道與美方溝通，強調台美科技與經貿互利的重要性，爭取台灣與廠商最大的利益。

晶片 李彥秀 川普

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