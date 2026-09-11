歐洲議會副議長：台灣副總統蕭美琴抵達義大利 北京無權干預

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，歐洲議會副議長皮齊耶諾（PinaPicierno）宣布，台灣副總統蕭美琴抵達義大利的文托泰內島（Ventotene），參與第二屆「文托泰內民主與自由會議」，強調北京無權干預。

根據安莎與社群網路的影片，皮齊耶諾在會議中宣布，她延遲抵達會議是因為議程有個部分先前尚未公開，「我很高興地宣布，台灣副總統蕭美琴剛剛抵達文托泰內島。我們非常榮幸能邀請她蒞臨我們的『自由與民主會議』。」現場響起如雷掌聲。

皮齊耶諾表示，蕭副總統與會的行程事前未能公布，主要是有一位干預者－「中國政府」。

她緊接著強調，「我想表達得非常清楚：沒有任何人，包括中國在內，可以決定誰能或不能在這裡發言。文托泰內島是一個象徵自由、抗爭與民主的地方。我們非常自豪能夠傾聽那些每天都在抵抗威權威脅的壓力、捍衛自身自由民主者的聲音。」

皮齊耶諾在臉書（Facebook）寫道，這是一個簡單而清晰的訊息：恐嚇不能決定誰能參與我們的民主辯論。言論自由不能與專制政權談判。文托泰內島，現在比以往任何時候都更需要繼續成為捍衛自由與民主、無所畏懼的地方。

ANSA通訊社的報導標題為「台灣副總統抵達文托泰內，北京無權決定」，副標為「為避免來自中國干擾，台北代表的行程先前處於保密狀態」。

「文托泰內歐洲民主與自由會議」由皮齊耶諾於2025年發起，邀請全球異議人士、運動倡議者與歐洲各界領袖與會，討論如何對抗威權、守護民主。今年的會議於9月10日至12日進行，與會者包括2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。

文托泰內島位於義大利南方城市加艾塔外海46公里處，目前島上人口約700人。