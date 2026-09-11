行政院是否副署無人機條例 張惇涵9時30分說明

行政院是否副署立法院通過的「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」備受關注，行政院稍早透過採訪通知表示，行政院秘書長張惇涵將於9時30分針對「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」議題發表談話，預料將說明副署與否。

立法院日前未通過行政院所提的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，而是通過在野版「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，政院最晚今天需定調是否副署，行政院發言人李慧芝昨天主持行政院會會後記者會時表示，無人機條例的法條以及執行面審議已經到了討論的最後階段，會在期限內依結果對外說明。

行政院稍早則通知，張惇涵將於9時30分針對「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」議題發表談話，預計回應外界關切的副署議題。

事實上，立法院通過無人機條例時，行政院當時雖表示高度遺憾三讀版本未完全反映當前國防建軍的急切必要，也難達成國防需求帶動國內產業量能提升的政策目標，但也表達國安不能等，政院將儘速編列所需預算，完成無人載具採購，隨後行政院也在3日通過的「115年度中央政府總預算追加預算案」當中，將濱海監偵型無人機等3項涵括在內。