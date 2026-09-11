美學者：美AI政策不能缺台灣 須重視逆差擴大

美智庫學者華特斯今天指出，人工智慧（AI）需求讓台灣成為美國最重要的貿易夥伴，美國的AI政策不能沒有台灣。台灣今年有機會成為美國最大貿易逆差國，從政經角度來看，可能是川普政府重視的課題。

哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員華特斯（Riley Walters），在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉行的「當前美國貿易政策動向及對台灣及印太地區盟友的影響」線上研討會，提出上述說法。

華特斯指出，在貿易談判基礎上各方持續有動作，美國每週、隔週或每個月持續公布新關稅，通常以國安為由動用232條款徵稅。台灣有些項目未施行，有些獲最惠待遇，有些在施行範圍內，「對台灣貿易談判團隊來說這很頭痛，但重點不在如何施行」。

他強調，台灣是當前美國最重要的貿易夥伴，人工智慧是美國政府與各國經濟政策核心，AI攸關國安，川普政府認為AI是新的太空競賽，美國必須領先，不能落後於中國，這是美國首要政策，而AI政策之下不能沒有台灣。

華特斯分析，這2年美台貿易量暴增，每月約有300億美元經貿往來，過去每月僅有70至80億美元。貿易往來大增，逆差也提高，而川普政府極度關注逆差。

他認為，美國關稅排除伺服器、晶片及人工智慧需要的元件項目，從去年解放日開始，台灣輸美產品75%屬於上述不徵收項目，因此導致貿易差距擴大。AI需求讓台灣成為美國最重要經貿夥伴，但也可能因為川普政府關切逆差，成為貿易政策下的單一目標。

華特斯統計，美國對中國及歐盟貿易逆差降低，但台灣和越南不相上下，今年可能成為美國最大逆差國，「由經濟角度來看，這沒什麼，但從政治來看，可能會是川普政府重視的課題」。