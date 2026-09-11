被指支持反川智庫…藍委憂 軍購、赴美投資努力被打折

美國總統川普在社媒發文，批評我駐美代表處資助智庫美國進步中心（ＣＡＰ）。國民黨立委李彥秀認為，「台灣支持左派反川智庫」就是川普此刻內心的認知，除使川普對台產生負面印象，更使台灣大量採購美製武器與赴美投資設廠的努力大打折扣。

李彥秀說，在美中競合下，近年台美關係的確較過去緊密；中國大陸國家主席習近平可能本月下旬訪美舉行「川習會」，甚至親綠學者都擔心，北京可能以經濟大單與國際合作當籌碼，美國恐因此犧牲台灣利益。

李彥秀還說，川普在盛怒下點名批評我駐處資助ＣＡＰ，絕不是外交部一句「我方與美智庫相關合作不涉入美國內政治」就能輕輕帶過；無論是事實還是誤解，台灣支持反川智庫就是川普當下內心的認知。

李彥秀提到，與國外各智庫合作當然必須顧及政治光譜，但合作方式可以彈性多元，我駐處直接贊助ＣＡＰ缺乏政治智慧。

民眾黨立委洪毓祥表示，政府不能再將「台美關係堅若磐石」當成產業政策，可以親美、但不能跪美；可以合作、但不能將護國神山連根搬走。

不過，民進黨立委許智傑認為，川普嘴巴上講，但最後未必會這麼做；台美關係互動良好，加上川普行事風格一向是嘴巴講得愈好聽、出手卻愈重，就像川普對習近平說盡好話，但美國對中施壓並未減輕，反而是嘴巴上說得很重、出手反而較輕。