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藍營痛批「卓揆自創否決權」

聯合報／ 記者陳熙文黃婉婷蔡晉宇屈彥辰／台北報導

立法院日前三讀通過無人機條例，今天就是行政院副署的最後期限。行政院發言人李慧芝昨表示，相關法條和執行面審議都在討論的最後階段，會在期限內，按照討論結果對外說明。國民黨文傳會主委陳以信昨批評行政院長卓榮泰，公然改寫中華民國憲法，自己發明否決權，等於架空立法院，創造出超級行政獨裁的憲政怪獸。

行政院直到昨日還未鬆口，據了解，行政院三日通過的今年度中央政府總預算追加預算案當中，國防占一四五七億元，內容涵括無人機條例的濱海監偵型無人機等三項，被視為政院可能副署的原因之一。

針對行政院引發不副署的憲政爭議，陳以信說，憲法明明規定覆議制度，卓榮泰卻把它廢掉；若行政院覆議輸了還能不副署，就算不提覆議也能不副署，等於行政院可以永遠拒絕接受國會的決定，徹底架空覆議制度與立法院表決，創造出超級行政獨裁的憲政怪獸，卓榮泰是中華民國憲法的敵人。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則表示，沒人會把行政院長當橡皮圖章，反倒是在野把副署當成解凍預算的條件，拿錢誘惑行政院，只會被外界看笑話；我國憲法歷經七次修憲，都沒有凍結行政院長的副署權，代表副署權是有意義的。

莊瑞雄指出，憲政爭議其實有解，在野黨已癱瘓憲法法庭，還是能對行政院長提出不信任案，總統就能解散國會重新改選，讓民意做最後裁判；現在藍白把所有方法鎖死，可以做的又不敢做，才會變成各說各話。

談及卓榮泰有沒有可能在年底地方選舉之後下台，莊瑞雄說，如果年底選舉結果出爐，綠營執政的縣市比現在更多，還說要換掉行政院長，就會讓人覺得好奇怪，「大贏會有換閣揆的條件嗎？」與此同時，如果綠營選得不好，卓榮泰自己也會覺得不好意思。

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