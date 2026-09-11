冷眼集／憲政守門員 升高衝突元凶

行政院長卓榮泰八度不副署立法院三讀法案，已讓行政和立法的關係緊繃。近期他「憲政守門員」再度上身，質疑「副署權是制衡總統」的基本常識，論述極盡悲壯，為接下來的對立續添柴火，同時，美國學者和企業領袖紛紛發出深沉的憂慮提醒，兩相對照，何其諷刺。

美國學者祈凱立哪怕認為卓揆的違憲主張可能成立，明白背後的政治動機和邏輯，但也承認，台灣正處於緩慢滾動的憲政危機，卓榮泰不副署更是「公然違憲」，憑空創造事實上的否決權；他也點出，關鍵在於行政與立法間缺乏獨立的裁判，現行大法官提名機制又全由執政黨主導，導致公正性質疑。

如果說祈凱立的警告在於憲政設計，富邦集團董事長蔡明忠的感嘆，又一次反映社會的集體焦慮。他懷念蔡英文時代尋求共通性，直指被撕裂才是台灣的災難，這番話語重心長，因為當朝野在立法院前線廝殺，承受苦果的卻是台灣社會，公民之間的和諧與互信正在瓦解。

美國史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門等人拜訪民進黨，關切台灣政治兩極化的挑戰。參選台北市長的民進黨立委沈伯洋在會中暢談，台灣對立是「被演算法與認知操作刻意放大的仇恨」，解方是「回歸人與人之間最純粹的互動」。

這番化解對立的理想，與行政院當前的強硬手段，形成強烈對比。

卓榮泰仍將不副署詮釋為輔助總統、應對國會的「被動防守」，還以電影「少林足球」自喻，準備迎接狂風暴雨。這番英雄式的悲壯敘事，有其政治邏輯，卻看不見府院自省的可能，他口中的「憲政守門員」，在許多人看來，更像不惜升高衝突的球員。

行政院今日將決定是否副署無人機條例，卓榮泰近日態度強硬，矛盾的是，法案中三項無人載具的採購預算早編列於今年的追加預算中，似乎暗示「放行」的可能。這項條例代表的不只是朝野對抗的訊號，背後也承載美方期待，已讓藍綠都陷入不敢不為的微妙境地。

究竟無人機條例會成為朝野和解的曙光，還是選前推升對立的火藥，正考驗賴清德總統的智慧。或許，當前台灣需要的不是奮不顧身的守門員，而是懂得尋找共通性、願意放下對抗、修補體制裂痕的領導者。