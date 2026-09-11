聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／憲政守門員 升高衝突元凶

聯合報／ 本報記者黃婉婷

行政院長卓榮泰八度不副署立法院三讀法案，已讓行政和立法的關係緊繃。近期他「憲政守門員」再度上身，質疑「副署權是制衡總統」的基本常識，論述極盡悲壯，為接下來的對立續添柴火，同時，美國學者和企業領袖紛紛發出深沉的憂慮提醒，兩相對照，何其諷刺。

美國學者祈凱立哪怕認為卓揆的違憲主張可能成立，明白背後的政治動機和邏輯，但也承認，台灣正處於緩慢滾動的憲政危機，卓榮泰不副署更是「公然違憲」，憑空創造事實上的否決權；他也點出，關鍵在於行政與立法間缺乏獨立的裁判，現行大法官提名機制又全由執政黨主導，導致公正性質疑。

如果說祈凱立的警告在於憲政設計，富邦集團董事長蔡明忠的感嘆，又一次反映社會的集體焦慮。他懷念蔡英文時代尋求共通性，直指被撕裂才是台灣的災難，這番話語重心長，因為當朝野在立法院前線廝殺，承受苦果的卻是台灣社會，公民之間的和諧與互信正在瓦解。

美國史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門等人拜訪民進黨，關切台灣政治兩極化的挑戰。參選台北市長的民進黨立委沈伯洋在會中暢談，台灣對立是「被演算法與認知操作刻意放大的仇恨」，解方是「回歸人與人之間最純粹的互動」。

這番化解對立的理想，與行政院當前的強硬手段，形成強烈對比。

卓榮泰仍將不副署詮釋為輔助總統、應對國會的「被動防守」，還以電影「少林足球」自喻，準備迎接狂風暴雨。這番英雄式的悲壯敘事，有其政治邏輯，卻看不見府院自省的可能，他口中的「憲政守門員」，在許多人看來，更像不惜升高衝突的球員。

行政院今日將決定是否副署無人機條例，卓榮泰近日態度強硬，矛盾的是，法案中三項無人載具的採購預算早編列於今年的追加預算中，似乎暗示「放行」的可能。這項條例代表的不只是朝野對抗的訊號，背後也承載美方期待，已讓藍綠都陷入不敢不為的微妙境地。

究竟無人機條例會成為朝野和解的曙光，還是選前推升對立的火藥，正考驗賴清德總統的智慧。或許，當前台灣需要的不是奮不顧身的守門員，而是懂得尋找共通性、願意放下對抗、修補體制裂痕的領導者。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣面臨緩慢憲政危機…美學者：卓揆不副署 公然違憲

自詡憲政守門員…卓榮泰：副署權非制衡總統 而是輔助防衛機制

轟卓榮泰自創「不副署否決權」架空立院 國民黨：賴清德變超級總統

蔣萬安批卓揆 不是守門是拆門

相關新聞

得罪川普…翁履中：台灣若放進美中政治計算 恐非錢能解決

美國總統川普近日在社媒發文抨擊智庫美國進步中心（ＣＡＰ），並批評資助ＣＡＰ的我駐美代表處。旅美學者翁履中表示，既然被認定得罪川普，台灣該做的是認真理解川普邏輯且掌握華府風向，提前思考最壞情況要如何面對；若台灣遭放進川普在美中關係的政治計算，那就不是錢能簡單解決。

川普嗆課台晶片重稅 國科會副主委脫口：我們就聽一聽

美國總統川普又點名台灣，揚言對台灣輸美晶片課重稅。對此，國科會副主委張振豪一度脫口說「我們就聽一聽」，行政院昨日指出，台美一月簽署台美投資備忘錄時，就取得半導體二三二關稅最惠國待遇，台灣將持續透過政府對政府（Ｇ２Ｇ）機制，協助企業與美國協商免稅配額與豁免清單。

椰林同窗相見歡！蔡明忠對談蔡英文：心痛台灣社會撕裂

前總統蔡英文昨天與昔日台大法律系同窗、富邦集團董事長蔡明忠在椰林講座對談，面對社會立場、意見分歧難以展開有效對話，蔡英文建議學生，在分歧的意見中尋找共通性，以開展對話；蔡明忠則說，社會被撕裂會是台灣最大的災難，還說非常懷念蔡英文當總統的年代。

冷眼集／憲政守門員 升高衝突元凶

行政院長卓榮泰八度不副署立法院三讀法案，已讓行政和立法的關係緊繃。近期他「憲政守門員」再度上身，質疑「副署權是制衡總統」的基本常識，論述極盡悲壯，為接下來的對立續添柴火，同時，美國學者和企業領袖紛紛發出深沉的憂慮提醒，兩相對照，何其諷刺。

被指支持反川智庫…藍委憂 軍購、赴美投資努力被打折

美國總統川普在社媒發文，批評我駐美代表處資助智庫美國進步中心（ＣＡＰ）。國民黨立委李彥秀認為，「台灣支持左派反川智庫」就是川普此刻內心的認知，除使川普對台產生負面印象，更使台灣大量採購美製武器與赴美投資設廠的努力大打折扣。

藍營痛批「卓揆自創否決權」

立法院日前三讀通過無人機條例，今天就是行政院副署的最後期限。行政院發言人李慧芝昨表示，相關法條和執行面審議都在討論的最後階段，會在期限內，按照討論結果對外說明。國民黨文傳會主委陳以信昨批評行政院長卓榮泰，公然改寫中華民國憲法，自己發明否決權，等於架空立法院，創造出超級行政獨裁的憲政怪獸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。