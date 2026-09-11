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得罪川普…翁履中：台灣若放進美中政治計算 恐非錢能解決

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
旅美學者翁履中。 聯合報系資料照
旅美學者翁履中。 聯合報系資料照

美國總統川普近日在社媒發文抨擊智庫美國進步中心（ＣＡＰ），並批評資助ＣＡＰ的我駐美代表處。旅美學者翁履中表示，既然被認定得罪川普，台灣該做的是認真理解川普邏輯且掌握華府風向，提前思考最壞情況要如何面對；若台灣遭放進川普在美中關係的政治計算，那就不是錢能簡單解決。

翁履中說，台灣被川普點名值得觀察的地方，是他的政治壓力正從批評內容延伸至「誰在支持這些機構」。川普常先公開點名、提高壓力與不確定性，再看對方如何回應。對川普而言，談判往往不是坐上談判桌才開始，公開喊話、法律威脅甚至點名對方的支持者，本身就已是談判的一環。

翁履中還說，川普該發文最耐人尋味的是ＣＡＰ重要捐助者很多，甚至包括不少共和黨背景的企業及金主，川普其實並沒有全部點名；對台灣來說，要看華府整體風向是不是改變中，尤其在本月華府「川習會」前夕，川普對台灣的語氣及要求愈來愈嚴厲，另一方面卻持續對北京釋出希望改善關係、降低衝突甚至重新談判的善意，對台灣絕不是好消息。

翁履中指出，國際政治真正危險的地方，往往不是交換發生的那一天，而是交換前，氣氛已慢慢改變卻沒察覺；台灣需要看的不是川普今天說了哪句話，而是接下來美國對台軍售進度、總統過境美國、美國對台的公開措辭，和美中互動朝哪個方向移動。

翁履中提到，若川普只要求台灣增加投資、加快半導體產能移轉，儘管壓力不小，至少是還能談價格、談時間與談交換條件的經貿問題；真正需警覺的是，若台灣遭放進川普在美中關係的政治計算，那就不是錢能簡單解決。

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