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川普嗆課台晶片重稅 國科會副主委脫口：我們就聽一聽

聯合報／ 記者黃婉婷黃寅／台北報導
國科會副主委張振豪（右）在行政院會後記者會，回應美國總統川普揚言加徵台灣晶片關稅，一度脫口說「我們就聽一聽」。記者黃婉婷／攝影
國科會副主委張振豪（右）在行政院會後記者會，回應美國總統川普揚言加徵台灣晶片關稅，一度脫口說「我們就聽一聽」。記者黃婉婷／攝影

美國總統川普又點名台灣，揚言對台灣輸美晶片課重稅。對此，國科會副主委張振豪一度脫口說「我們就聽一聽」，行政院昨日指出，台美一月簽署台美投資備忘錄時，就取得半導體二三二關稅最惠國待遇，台灣將持續透過政府對政府（Ｇ２Ｇ）機制，協助企業與美國協商免稅配額與豁免清單。

川普在達拉斯共和黨期中選舉造勢大會批評美國前任的「愚蠢總統」讓晶片產業「跑到台灣」。他主張美方早該對輸美台灣晶片課高額關稅。

張振豪在行政院會後記者會說，川普常講一些話，「我們就聽一聽」，政府持續做該做的事，包含發展產業、進行軟硬體建置，持續保持發展態勢；但他隨即改口稱話講太快，要修正一下，不是聽聽就好，台灣很重視對美關係，會持續與美方溝通。

行政院發言人李慧芝補充說，台美一月就已簽署台美貿易備忘錄，取得多項關稅待遇優惠，像非半導體二三二關稅優惠待遇就已生效；台灣也在該備忘錄取得半導體二三二關稅最惠國待遇，只是美國還沒正式推出半導體二三二關稅，政府接下來會持續透過雙方建立的政府對政府機制，協助企業和美國協商，享有免稅配額與清單計算。

對於川普點名台灣政府資助反川智庫，李慧芝說，外交部已對外說明，外交部及駐處長期與美國各主要智庫及學術機構交流合作，相關合作無涉美國國內政治，合作對象也涵蓋美國不同政治光譜。

李慧芝還說，台美近年在經貿、投資、供應鏈及科技安全等領域持續深化合作且展現成果，台灣高度珍視、也持續秉持互相合作、互相尊重及互惠互利原則，深化和美國各領域的合作。

台中市長盧秀燕則強調，台美關係非常重要，川普批評台灣破壞台美現有關係，這是非常嚴重的指控；當美國總統本人做出指控與批評時，行政院、外交部與中央政府都要努力避免，並檢討與說明為何川普會說台灣政府在破壞台美關係。

盧秀燕表示，我左右兩大鄰居美國和中國大陸，若台灣都處不好、關係都不好，這是很危險的事，會影響國安，希望中央政府向全民說明，為何美國政府有如此嚴重的批評。

晶片 川普 半導體 國科會 關稅 232條款 張振豪

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