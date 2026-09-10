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曾叱吒高雄政壇…高市議會前議長朱安雄在大陸病故 享壽82歲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
朱安雄（右）與妻子吳德美（左）曾叱吒高雄政壇多年，吳德美於2015年離世，朱安雄也傳出在大陸病故。聯合報系資料照
朱安雄（右）與妻子吳德美（左）曾叱吒高雄政壇多年，吳德美於2015年離世，朱安雄也傳出在大陸病故。聯合報系資料照

高雄政壇早年有陳田錨、王玉雲和朱安雄三大家族權傾一時，其中朱安雄曾任高雄市議長，妻子吳德美擔任立委、監察委員。朱安雄後因涉及賄選與安鋒集團掏空案潛逃出境，晚年定居大陸，近日病重傳出離世消息，享壽82歲，遺體火化後，骨灰今天已由家人帶回高雄。

朱安雄在1994年至2003年擔任高雄市議員，並當選第六屆議長。朱安雄夫婦政商關係良好，旗下企業涵蓋安鋒鋼鐵、峰安金屬、振安鋼鐵及海裕冷凍食品公司等，叱吒政壇期間，前總統李登輝數度拜訪朱家，十分風光。

亞洲金融風暴後，朱家財務出現困難，當年檢調查出，朱安雄夫婦涉嫌挪用、掏空峰安及安鋒相關資產高達逾200億元，朱另涉及高雄市第六屆議長賄選案，違反選舉罷免法， 2003年9月遭判刑1年10個月、褫奪公權3年，在定讞後逃亡海外，追訴期已在2015年5月期滿。

吳德美2009年掏空案判刑入獄，2013年因糖尿病、心臟病等疾病聲請保外就醫，於2015年病故。

朱家政治勢力延續至二代身上，次女朱挺玗曾擔任高雄市議員，後因賄選案遭解職。2018年韓國瑜擔任高雄市長期間，原有意拔擢朱挺玗擔任海洋局長，但因外界反彈作罷；此次前鎮小港選舉，國民黨也給予政黨推荐函，但最後朱挺玗並未登記參選。

藍營人士透露，朱安雄當年潛逃出境，晚年都在大陸生活，近日病重去世，病故之後家人前往大陸處理後事，今天搭機返回高雄，女兒朱挺玗已透過臉書低調追悼父親。

高雄

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