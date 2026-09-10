瓜地馬拉國慶酒會 葛葆萱：感謝聲援台灣走向世界

外交部常務次長葛葆萱今晚在「瓜地馬拉獨立205週年紀念日」慶祝酒會致詞時表示，台灣與瓜地馬拉自1934年以來，共享堅實且互利共榮的盟友關係，感謝瓜國長期在國際聲援台灣，這對協助台灣走向世界至關重要，盼雙方持續緊密合作。

瓜地馬拉共和國獨立205週年紀念日慶祝酒會晚間在台北舉行，瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl EstévezLópez）、國安會秘書長吳釗燮、葛葆萱等人出席。

葛葆萱致詞時指出，台灣與瓜地馬拉之間的深厚友誼，建立在自由、民主與法治的共同價值之上，台灣與瓜地馬拉自1934年以來，共享堅實且互利共榮的盟友關係，多年來雙方在公共衛生、經貿、人才培育及基礎建設等領域合作密切，成果豐碩，且為支持瓜國「晶片之路」發展政策，台灣也持續透過獎學金與培訓計畫培育瓜國半導體領域人才。

對於瓜地馬拉長期以來在國際舞台堅定支持台灣，葛葆萱說，他要代表政府表達最誠摯的感謝，因為瓜國的有力聲援，對協助台灣走向世界、展現貢獻至關重要，台灣會珍惜這份堅定不移的友誼，並期待與瓜地馬拉及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平、穩定及繁榮。

他也提到，面對複雜的全球政治局勢與威權主義擴張，台灣將與瓜地馬拉肩並肩站在一起，支持瓜國的國家發展優先項目，攜手邁向美好共榮的未來。

台瓜自由貿易協定（FTA）自2006年生效至今已邁入第20年，葛葆萱表示，瓜國對台出口已連續2年達到1.3億美元，展現合作夥伴關係的龐大潛力，且瓜國也成為台灣最大的蔗糖供應國及第4大咖啡供應國，後續政府將持續鼓勵更多台灣業者將瓜地馬拉作為拓展美洲市場的重要樞紐，以台灣的經濟力量為瓜國產業升級與創造就業做出貢獻。

艾特維致詞時說，瓜地馬拉目前正試圖擴大紡織業並成為半導體生產過程的一部分，藉此重新定義經濟發展模式，這也要感謝中華民國（台灣）、美國和日本的支持與協助。

他說，隨著時間推移，瓜地馬拉與台灣在政治和外交領域，以及貿易、軍事、經濟、文化和科技領域關係日趨緊密，加上台灣支持瓜地馬拉可以成為半導體計畫供應鏈的一部分，使得雙邊關係更為強化，瓜地馬拉也一直支持台灣參與國際組織，兩國將在今年12月迎來堅定不移的92週年邦交。

艾特維同時在酒會分享，包含即溶咖啡、網路身分驗證系統與「我不是機器人」驗證碼、多鄰國語言學習系統，以及麥當勞快樂兒童餐，都是瓜地馬拉對世界的知名貢獻。