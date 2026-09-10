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【即時短評】「遞洋狀」成新模式 陸企能躲過全球監管？

聯合報／ 記者／郭雪筠
被視為大陸車燈龍頭企業的常州星宇股份公司，近日將七月才入職的三百多位大學畢業生中，解除其中107名的勞動合約，引起大陸社會怒火。圖為貴州貴陽舉辦的一場招聘會，吸引眾多年輕人前往尋找工作機會。圖／新華社
被視為大陸車燈龍頭企業的常州星宇股份公司，近日將七月才入職的三百多位大學畢業生中，解除其中107名的勞動合約，引起大陸社會怒火。圖為貴州貴陽舉辦的一場招聘會，吸引眾多年輕人前往尋找工作機會。圖／新華社

若今天公司告訴一百位以研發、技術等職缺錄用進來的員工：不去流水線作業，就直接裁撤，這些人該如何選擇？

這是近期大陸一百多名甫步出校園的畢業生，被迫面臨的情況。

被視為大陸車燈龍頭企業的常州星宇股份公司，近日將七月才正式入職的三百多位大學畢業生中，解除其中107名的勞動合約。引起大陸社會怒火的 是星宇股份粗暴的裁員方式：這些畢業生以研發及技術等崗位被招入，結果被告知若不願轉去生產線，便被裁撤。

這些被裁的學生中，部分人聯合起來，將證據提交至港交所及賓士、ＢＭＷ、大眾等歐洲車企，這些企業為星宇的合作夥伴，而賓士、大眾隨後皆回應將啟動調查。八月底，常州官方回應此風波，表示已展開調查，隨後星宇股份高層道歉。

在這起風波中，大陸社群平台最流行的敘事是「賓士、大眾開始調查，星宇急了」，將星宇道歉與歐洲企業連結；但整理時間線便可發現，在事件被廣泛報導後，當地政府並非沒有調查。這並不是「中國不理，學生只能求助西方」的故事，而是在大陸勞動環境已飽受內部民眾不滿的當下，「政府做了，民意覺得沒用」。

七日，華爾街日報以顯著版面刊登了星宇粗暴裁員的新聞，登時被放上大陸社群平台、吸引一陣歡呼。在這起事件中，不少網民以「還是找洋大人有用」、「八國聯軍時許多人開城門」為諷刺。

一場內部的勞動仲裁案件，竟讓年輕一代搬上國際，甚至用近年外資落實ＥＳＧ、講求勞動人權的這一塊，反攻自家企業的軟肋。

大陸政府或許會認為「遞洋狀」不妥，但不妨自問：曾幾何時，曾被視為愛國企業的部分大型陸企口碑崩跌，成為血汗、不尊重員工的代名詞？曾幾何時，民眾不再信任自己的監管部門，而須跨境「遞洋狀」？

今年大陸兩會，有人大代表提及重視員工休息權，大陸媒體也提出過數次呼籲「重視欠薪及超時加班問題」的文章，問題並非沒被看見。但大陸企業及政府，仍以一種慢多拍、措手不及的姿態，在應對國際的ＥＳＧ潮流——雖在環境治理層面展現效率，但在同樣為企業永續發展的勞工權益這一塊，自兩年前大陸車企比亞迪在巴西的工廠爆出苛待員工的醜聞後，始終飽受詬病。

過去西方對大陸提出「勞工環境審查」，還可以被操作為蓄意反中；但如今就連大陸內部，都以一種「找救兵」的姿態，給西方主動提交「舉證材料」。星宇之後，但凡一家大陸企業牽涉對員工不利事件，「能否遞洋狀」將成為討論焦點，建立了一種新模式：若大陸企業壓榨員工，已不僅是內部管理問題，而是國際供應鏈的一環。

大陸社會整體愛國，但勞動權益牽動年輕人的就業焦慮，大陸政府若一再消極面對人民對勞權的訴求，失去的將是民眾對制度的信任——在網民笑稱「最終還是靠洋人」的當下，已經在發生。

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