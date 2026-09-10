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蔣萬安兒交換生延燒 殷瑋反擊3問：行政院也加入國家機器行列？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市研考會主委殷瑋。聯合報系資料照
台北市研考會主委殷瑋。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安兒子蔣得立國際交換學生一事，遭質疑國家機器動起來？行政院發言人李慧芝今要蔣萬安不要為難公務員，北市研考會主委殷瑋今天也反擊三問李慧芝，是不是監察院、法務部、廉政署、教育部、國教署之後，再加上行政院也加入這整個國家機器行列中？

首先，針對李慧芝稱國教署沒有查蔣萬安兒子交換生的說法，殷瑋說，根據國教署自己發的新聞稿，已幫大家確認這件事是發生在9月2號教育部主辦的職給公務員會議，國教署當時只說「是一個身份未名人士」。殷瑋問，如果教育部國教署主辦的活動出現身份未名人士，請問誰要負責？誰要把這個人找出來？現場名單是由國教署擬定，誰要負責？相關事情非常清楚，這是國教署自己也承認的。

另外，李慧芝要蔣萬安「不要為難公務員」，殷瑋說，北市府之前公開的發言包括廣播節目或短影音，市府問的是「請問鄭英耀部長還在嗎？」「教育部次長公開說與我無關，這是一個合適回答嗎？」所謂的我是指教育部，非基層公務員，是否在公開場合、被公開認證發生的事，去追查探問未成年人個資？難怪外界會質疑「是不是聽到國家機器齒輪轉動的聲音？」

殷瑋也提到，今天記者問發言人李慧芝的問題，其實是問監察院、法務部、廉政署、教育部、國教署等單位，都出來探問這件事情？是不是國家機器？殷瑋說，李的回答卻只針對國教署一個單位，他也想問「這是不是就是坊間流傳的『問A答B』」；甚至另一方面，如果連行政院也都正式對這件事發言，是不是也在監察院、法務部、廉政署、教育部、國教署之後，再加上行政院，來加入這整個國家機器行列之中？

殷瑋說，這是外界會去質疑的，也是行政院需要清楚出來面對檢驗的，當初這個人到底是誰？到目前為止經過多少天為何都還沒有答案？恐怕行政院必須把答案拿出來。

蔣萬安 殷瑋 交換生 李慧芝 國家機器 蔣得立

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