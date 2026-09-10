稱被蔣萬安不讀不回2個月 秦慧珠：搞不好下次就封鎖我

國民黨北市議員秦慧珠昨上政論節目曝，從7月9日至今發Line給台北市長蔣萬安都不讀不回。今碰上市政總質詢，在質詢後秦慧珠受訪透露些傳送訊息內容，開玩笑說，「可能對我不太滿意吧。搞不好他（蔣萬安）覺得下次我再怎麼樣，他要把我封鎖掉了？」

秦慧珠還原，昨天談話節目中剛好聊到民進黨北市長候選人沈伯洋的Line，然後就問到她身為議員，和市長的Line的聯絡有沒有不同，她才會剛好即興式講出來，不是刻意提到。

她說，剛才看了一下，從7月9日未讀到現在，主要都是傳送市政議題，像是松山區中華里台塑大樓前陣子的下陷案，當地里長通知她後到現場，想說趁記者還沒到前，先和市長說聲。

她也說，未讀的訊息大概20、30條，每次參加一些記者會，她都會像小粉絲幫忙拍照、拍大頭貼，自己也會寫臉書談市政，發給蔣，但發給台北市副秘書長俞振華等都會迅速收到回覆。

她說，可能自己問政時比較犀利一點，有人會受不了。但覺得自己是一本初衷，為市政府好的一個想法。「或許想法也不見得對或者成熟，但是就很天真、很熱情地去把自己的想法發送出去。有人看了以後回一個謝謝，有人看了以後沒有回，有人不看不回，我們也都平常心看待。」

媒體問到，是不是和之前批評研考會主委殷瑋、庇護工場月餅事件等有關？秦慧珠說，沒有辦法揣測，只能說大概是在那時間點開始，「因為以前我給蔣市長的LINE，他都會及時地回覆，還會說謝謝等。」她開玩笑說，「可能對我不太滿意吧。搞不好他覺得下次我再怎麼樣，他要把我封鎖掉了？」

至於和殷瑋有沒有Line等，秦慧珠回說，有，殷瑋都會立刻讀、立刻回，像是副市長、就連李四川到現在有什麼市政問題，都還是會Line給李，也都會立刻讀、立刻回。

媒體追問，是否會繼續傳訊息給蔣萬安。秦慧珠說，「哎呦，我也很久沒傳了，因為傳了他都不讀不回，我就放棄傳訊息給他（蔣萬安）了。等他先讀了我再傳吧，否則我再傳他也不讀，我不是白浪費我的時間呢？」