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川普喊課台晶片重稅、國科會稱「聽一聽」 許宇甄：賴政府沒掌握？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報系資料照

美國總統川普再點名台灣，還稱要對台灣輸美晶片課重稅。國科會副主委張振豪今脫口稱「川普常常會講一些話，我們就聽一聽」。國民黨團書記長許宇甄表示，發言嚴重有失政務官高度，面對美國總統拋出台灣晶片重稅訊號，主管科技政策的政務官第一時間竟然只是「聽一聽」，質疑賴政府有沒有掌握美國政經情勢。

許宇甄指出，民進黨政府處理台美關係，最大的問題就是「內部失序、外部失準」。對內，台美談判團隊爆出楊珍妮職場霸凌爭議；對外，美方持續釋出半導體、關稅等重大政策訊號，國科會高層卻還能輕描淡寫說聽一聽。民進黨上下忙選舉、忙違憲、忙著跟在野黨開戰，面對關稅壓力、產業外移風險與美國政策轉變，到底有沒有一套完整的判斷與因應策略？

許宇甄批評，賴政府還沉浸在「台美關係史上最佳」的大內宣裡，外面的政治風向卻早已快速變化。史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立公開直指卓榮泰以不副署「憑空創造否決權」，並批評此舉公然違憲。這些訊號都說明，台灣對美工作不能只會經營「關係很好」的形象，更要真正看懂華府政治、掌握政策變化，若連美國內部對台灣的討論與政治風向都判讀不準，再多一句「史上最佳」，也只是自我安慰，台美關係不能靠膨風。

許宇甄強調，真正穩健的台美關係，靠的是專業判斷、精準情報、跨黨派布局與有能力的政府團隊，不是大內宣，更不能靠膨風。尤其預計9月24日登場的川習二會，牽動美中經貿、科技競爭與台海安全，賴政府更必須充分掌握美方動向、預作各種情境準備，絕對不能又只是「聽一聽」。台灣現在真正要擔心的，不只是川普總統又說了什麼，而是賴政府到底聽懂了多少、掌握了多少、準備了多少。

許宇甄 晶片 川普 美國 台美關係 關稅

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