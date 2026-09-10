「野生馬英九」現身任內發包的淡江大橋 監控室執勤驚喜發現

淡江大橋日前通車，前總統馬英九近期悄悄現身，親眼看看在自己任內完成設計、發包施工的淡江大橋。不過，馬英九沒有帶著大隊人馬，而是被民眾及執勤人員捕捉到「野生馬英九」，相關人員才依著作業程序，在監控室跟馬英九做了簡報，並陪同散步感受海風拂面而來的舒適感。

淡江大橋通車，美景吸引不少外地民眾特地前往。在臉書社團「以文聚友」，有網友「王以文」發文表示，淡江大橋是一個魅力十足的美麗橋樑，橋樑管理中心監控室是橋樑全般動態管制中樞，除有26支攝像頭全方位監看著橋面交通車流狀態外，在監控室裡還有電腦系統24小時蒐集著包括天候、風速、橋體震動及阻尼運作跟海面風浪狀態等等一系列數據，甚至包括面對海口船舶動態都做著攝影監控。

該網友表示，在9月8日下午3時左右，他們在監控室執勤著，馬英九沒有任何通告，輕車簡從到達淡江大橋來參觀，沒有任何人會知道馬英九的到來。他們依著作業程序，在監控室跟馬英九做了簡報並陪同從橋樑管理中心，循著連結橋面人行道之連結引道前往淡江大橋人行道上，在橋上稍走及觀賞橋上景色並感受那微微的海風拂面而來的舒適感。

該網友說，其間有很多民眾問候馬英九及央求合照留念的，更多的民眾都祝福馬英九身體健康。在馬英九到達監控室聽簡報及陪同上橋觀看及至送其上車離開，都能感受馬英九的溫文儒雅英姿挺拔與不失幽默感，更會與前來打招呼民眾話家常，主動讓靦腆前來民眾跟其合照留念，路過民眾都祝福馬英九身體健康，著實令人感動也感受著民眾對其的關懷與愛戴，也破除了有人流傳著馬英九的身體狀態的疑慮。

國民黨立委洪孟楷也表示，淡江大橋自5月12日正式通車以來，已近4個月，不僅有效紓解淡水對外交通、串聯淡水與八里，更帶動整個北海岸的觀光與地方發展。

洪孟楷說明，淡江大橋於2010年核定、2013年通過環評，考量工程規模與施工難度，分為3個標案推動，第一標並於2014年正式開工。這些關鍵決策，都在馬英九任內完成。

洪孟楷指出，後續工程歷經前總統蔡英文及賴清德總統任內，由中央、地方與各界接力推動，終於讓這座世界級大橋從藍圖成為現實。但不會忘記，當初真正拍板定案、勇敢跨出第一步的，正是馬英九。「痛苦會過去，美麗會留下」，當年的遠見與魄力，如今已結成甜美果實。