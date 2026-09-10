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遭川普點名資助反川智庫 陳冠廷：駐美團隊應說明合作內容

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷表示，川習會前的敏感時機，駐美團隊應與美國行政部門保持密切溝通，清楚說明智庫合作的內容與目的。圖／聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷表示，川習會前的敏感時機，駐美團隊應與美國行政部門保持密切溝通，清楚說明智庫合作的內容與目的。圖／聯合報系資料照

美國總統川普在社群平台發文批評我國駐美辦事處資助智庫美國進步中心（CAP）。民進黨立委陳冠廷表示，川習會前的敏感時機，駐美團隊應與美國行政部門保持密切溝通，清楚說明智庫合作的內容與目的，以政策研究及增進台美相互理解為核心，不涉入美國國內政黨競爭。

陳冠廷表示，台灣應持續與美國不同政治光譜建立交流，同時妥善向美方說明合作目的，增進理解與互信，讓台美關係建立在廣泛、長期的支持基礎上。

陳冠廷指出，共和黨與民主黨都曾執政，台灣對兩黨始終同樣高度重視。無論美國由哪個政黨執政，深化台美合作、維護共同利益的方向都一致，對美交流應涵蓋保守派、自由派及不同政策立場的智庫與政治人物，全面掌握美方的思考與政策方向。

陳冠廷表示，美方也與台灣執政黨、在野黨保持接觸，透過跨政黨、跨智庫的交流，理解台灣社會不同的聲音。台灣同樣需要廣泛結交朋友，讓美國各界更清楚台灣的處境、需求，以及台灣能為區域安全與共同繁榮做出的貢獻。

對於川習會前的敏感時機，陳冠廷認為，駐美團隊應與美國行政部門保持密切溝通，清楚說明智庫合作的內容與目的，避免正常交流產生政治誤解。相關合作應秉持透明原則，以政策研究及增進台美相互理解為核心，不涉入美國國內政黨競爭。

「共和黨與民主黨，我們都一樣高度重視；全方位結交朋友，才符合台灣與美國的共同利益。」陳冠廷強調，台灣珍惜與川普政府的合作，也感謝川普政府對台的多項俊受，但我國也持續與不同黨派及各界人士累積互信，讓台美關係跨越政黨，持續穩健發展。

智庫 川普 陳冠廷

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