硬拗？陳時中稱「面腔歹看」是表達感覺權利 蔣萬安：我會面帶微笑

年底選戰升溫，行政院政委陳時中先前暗酸台北市長蔣萬安「面腔歹看」（台語），遭質疑是容貌羞辱後，陳昨說難道「連一點表達自己感覺的權利都沒有？」台北市長蔣萬安今被問到，是否覺得陳時中硬拗？蔣說，尊重陳政委他的言論自由，「我也說過，我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於陳時中昨天說，「面腔歹看」的意思，並不是在批評一個人的長相，這是在講表情，「連一點表達自己感覺的權利都沒有？」蔣萬安回應，尊重陳言論自由，「我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」

另外，媒體也問蔣萬安怎麼看國防預算要提高到GDP 的5%嗎？蔣萬安說，他先前強調過，他支持厚植台灣的國防實力，也支持要合理採購有相關的國防武器。所以這個部分，他的態度非常一貫而且堅定。