快訊

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

聽新聞
0:00 / 0:00

硬拗？陳時中稱「面腔歹看」是表達感覺權利 蔣萬安：我會面帶微笑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今被問到，是否覺得陳時中硬拗？蔣說，尊重陳政委他的言論自由，「我也說過，我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今被問到，是否覺得陳時中硬拗？蔣說，尊重陳政委他的言論自由，「我也說過，我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」記者林麗玉／攝影

年底選戰升溫，行政院政委陳時中先前暗酸台北市長蔣萬安「面腔歹看」（台語），遭質疑是容貌羞辱後，陳昨說難道「連一點表達自己感覺的權利都沒有？」台北市長蔣萬安今被問到，是否覺得陳時中硬拗？蔣說，尊重陳政委他的言論自由，「我也說過，我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於陳時中昨天說，「面腔歹看」的意思，並不是在批評一個人的長相，這是在講表情，「連一點表達自己感覺的權利都沒有？」蔣萬安回應，尊重陳言論自由，「我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」

另外，媒體也問蔣萬安怎麼看國防預算要提高到GDP 的5%嗎？蔣萬安說，他先前強調過，他支持厚植台灣的國防實力，也支持要合理採購有相關的國防武器。所以這個部分，他的態度非常一貫而且堅定。

2026九合一選舉 蔣萬安 陳時中 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

指蔣萬安「面腔歹看」…陳時中：是指表情 並非惡意批評長相

監院也來查...國家機器動起來 蔣萬安曝心情：君子坦蕩蕩小人長戚戚

監察院「專員」去電市府問交換生事件 藍營痛批：沒監委也能查？

蔣得立案…蔣萬安願受檢驗 藍質疑國家機器動起來

相關新聞

三立電視爭取首場電視辯論會願參加嗎？蔣萬安一句話妙回

年底選戰倒數，台北市長電視辯論議題持續發酵，台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，三立記者問蔣萬安，三立電視想要爭取首場電視辯論會，您願意參加嗎？蔣萬安說，「當辯論發生的時候，我相信你們也不會缺席。」

女兒開箱影片遭網路性霸凌 彰化藍營縣長候選人魏平政提告「不和解」

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片，稱「爸說1萬則留言，就帶我玩遍全世界迪士尼。」這段話被網友炎上。魏平政今表示，部分留言涉及網路性霸凌、容貌歧視，言論自由不應該成為網路霸凌的保護傘，他將提告並絕不和解。

李四川要蓋蘆社大橋遭綠稱販賣人口 李競辦問蘇巧慧「妳同意嗎？」

國民黨新北市長參選人李四川過去多次提及要興建蘆社大橋，讓新北人才方便到市北科，昨民進黨議員李余典質詢市長侯友宜，批評李四川提蘆社大橋讓新北人才更方便到北士科、輝達工作，竟質疑是把新北人才「送去輝達門口」猶如「販賣人口」。李四川競辦發言人江怡臻說，蓋一座橋讓新北市民通勤更方便，都被民進黨說成販賣人口，請問蘇巧慧「妳同意嗎？」

台東藍綠各出招！吳秀華談黃健庭勉勵 陳瑩端4800萬校園建設

2026台東縣長選戰逐漸升溫，藍綠參選人近期各自展開地方攻防，國民黨縣長參選人、議長吳秀華回顧完成登記時獲前縣長黃健庭鼓勵，強調面對選戰壓力會穩住腳步、堅持正面競爭；民進黨縣長參選人、立委陳瑩則公布教育部核定近4800萬元經費，將改善台東24所公立國中小、共59間老舊廁所，雙方分別從政治支持與地方建設展現選戰布局。

硬拗？陳時中稱「面腔歹看」是表達感覺權利 蔣萬安：我會面帶微笑

年底選戰升溫，行政院政委陳時中先前暗酸台北市長蔣萬安「面腔歹看」（台語），遭質疑是容貌羞辱後，陳昨說難道「連一點表達自己感覺的權利都沒有？」台北市長蔣萬安今被問到，是否覺得陳時中硬拗？蔣說，尊重陳政委他的言論自由，「我也說過，我還是會時常保持笑容，面帶微笑。」

新北市長選戰 國民黨副主席李乾龍：李四川沒有輸的理由！

國民黨副主席李乾龍今天被問到縣市長選情時表示，若新北市侯友宜加入輔選，李四川「沒有輸的理由」！新北副市長劉和然則會到彰化協助縣長參選人魏平政，至於新竹的爭議不會影響整體藍白合作大局，近日將有好消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。