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大巨蛋「老鼠亂入」賽事暫停 蔣萬安下令聯合稽查：如違失依法裁處

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

中職富邦悍將與味全龍昨在台北大巨蛋交手，比賽進入8局前，場內竟出現一隻老鼠，工作人員及球僮忙拿紙箱圍堵，被觀眾酸「蔣萬安還是沒解決『老鼠之亂』」。蔣今表示，他已經下令體育局全面掌握狀況，如發現任何違失一切依法裁處。

至於目前的相關作為，蔣表示，體育局已經要求遠雄大巨蛋做全面清消，且一定落實相關環境防治作為，且跨局處包括體育局、環保局、衛生局已經進行聯合稽查。

國民黨議員游淑慧今天則點出四點疑問表示，應進一步檢視：老鼠到底從哪裡進來？餐飲廚餘及垃圾管理有沒有漏洞？排水、管線或場館孔隙是否成為牠們的通道？目前清消及防治的頻率是否足夠？

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於相關的鼠害防治，蔣說，體育局昨天已經要求大巨蛋全面清消，也跨局處聯合稽查，蔣說，「我要求體育局全面掌握狀況，以及如果發現任何的違失，一切依法來裁處。」

蔣萬安 大巨蛋 老鼠

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