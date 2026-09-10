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無人機法案政院也不副署？ 11日見真章

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院是否會副署藍白主導的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》？政院10日仍未鬆口。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
行政院是否會副署藍白主導的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》？政院10日仍未鬆口。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

無人機法案是否會被行政院副署，11日就會知道！由於立法院2日下午將6年2400億的《無人載具條例》送到行政院，行政院近日將決定是否將法案交由總統公布，抑或是不副署。對此，行政院發言人李慧芝僅表示，目前正在進行最後的研議。

未鬆口是否不副署

立法院8月27日通過藍白主導的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，編列6年2400億元「常態預算」，主管機關以經濟部為主，但涉及國防軍用採購事項則由國防部主管；相關研發、資安與測試場域劃設等事項由相關部會會同辦理。法案在2日時送到行政院，若行政院要覆議，需在12日前作出決定（最晚11日）。

由於行政院長卓榮泰已經8度不副署立法院通過的法案，包括《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，《衛星廣播電視法》、《有線廣播電視法》與《廣播電視法》修正案等，外界關注行政院是否會繼續不副署？但行政院發言人李慧芝僅表示，目前行政院正在進行最後的法制面盤點。

卓揆新解不副署

我國《憲法增修條文》第3條第2項第2款：「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。」因此覆議起算時間為收到當天（2日），最後期限是11日。

行政院長卓榮泰9日接受媒體專訪，對於不副署權提到，有人可能認為副署權是在制衡總統，但那是對中華民國憲法了解不夠，因為現在行政院長是總統直接提名，立法院送來了法案，總統說要副署、公告與公布，行政院長能堅持有權說不副署嗎？「馬上就可以換人了」，他強調，有意見不一樣應該討論，而不是用副署權制衡總統，毫無道理。

但國民黨立委許宇甄批評，卓榮泰直言行政院長不可能用副署制衡總統，因為不同意總統就可能被換掉。這反而證明所謂「不副署」已被扭曲成總統透過行政院長阻擋國會立法的政治工具。

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