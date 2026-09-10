藍批國家機器打蔣萬安 行政院反酸：不要為難公務員

台北市長蔣萬安長子錄取台北市教育局國際交換學生計畫，台北市府指控教育部國教署調查其是否為僑生，藍營也批廉政署、監察院調查是否違反利益迴避是「國家機器動起來」。行政院說，套一句蔣萬安常說的話，「不要為難公務員啦」。

蔣萬安大兒子今年考上建國中學，並錄取北市教育局名額僅25名的國際交換學生學習計畫，引發有美國籍卻用公費申請出國留學、是否違反利益衝突迴避法等質疑。台北市府也質疑「教育部國教署來查蔣得立是不是僑生」，指國教署介入特定學生身分及升學事項。

行政院發言人李慧芝指出，教育部國教署已嚴正駁斥台北市政府的不實指控，澄清從未啟動任何調查、查詢或行政程序，但台北市至今未提出證據，也未更正說法，汙名化基層公務員，她套用一句蔣萬安常說的話，「不要為難公務員啦」。

李慧芝強調，廉政政府是從政的最基本要求，個案是否涉及特權、利益迴避相關規定，行政院尊重主管機關的認定跟調查。

法務部廉政署副署長林炤宏說，廉政是各主管機關、政風機構的主管機關，也是法務部執行公職人員利益衝突迴避法的主辦機關，碰到公職人員利益衝突迴避法在社會討論時引發不同解讀，或對法令有所誤解，當然會發布新聞稿澄清。

林炤宏說明，公職人員利益衝突迴避法第14條第一項規定的範圍，是基於公職人員服務跟受其監督的相關機關，並非當事人是否實際參與個案審查、審核論斷。如果公職人員本身又涉及個人或關係人的個案補助審查，此時公職人員可能又涉及到第六條有關迴避的規範，相關法令非常清楚。

林炤宏說，至於個案審查的判斷，須依照公職人員利益衝突迴避法第20條，相關主管機關來做論斷。