快訊

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

聽新聞
0:00 / 0:00

藍批國家機器打蔣萬安 行政院反酸：不要為難公務員

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台北市長蔣萬安長子錄取台北市教育局國際交換學生計畫，台北市府指控教育部國教署調查其是否為僑生，藍營也批廉政署、監察院調查是否違反利益迴避是「國家機器動起來」。行政院說，套一句蔣萬安常說的話，「不要為難公務員啦」。

蔣萬安大兒子今年考上建國中學，並錄取北市教育局名額僅25名的國際交換學生學習計畫，引發有美國籍卻用公費申請出國留學、是否違反利益衝突迴避法等質疑。台北市府也質疑「教育部國教署來查蔣得立是不是僑生」，指國教署介入特定學生身分及升學事項。

行政院發言人李慧芝指出，教育部國教署已嚴正駁斥台北市政府的不實指控，澄清從未啟動任何調查、查詢或行政程序，但台北市至今未提出證據，也未更正說法，汙名化基層公務員，她套用一句蔣萬安常說的話，「不要為難公務員啦」。

李慧芝強調，廉政政府是從政的最基本要求，個案是否涉及特權、利益迴避相關規定，行政院尊重主管機關的認定跟調查。

法務部廉政署副署長林炤宏說，廉政是各主管機關、政風機構的主管機關，也是法務部執行公職人員利益衝突迴避法的主辦機關，碰到公職人員利益衝突迴避法在社會討論時引發不同解讀，或對法令有所誤解，當然會發布新聞稿澄清。

林炤宏說明，公職人員利益衝突迴避法第14條第一項規定的範圍，是基於公職人員服務跟受其監督的相關機關，並非當事人是否實際參與個案審查、審核論斷。如果公職人員本身又涉及個人或關係人的個案補助審查，此時公職人員可能又涉及到第六條有關迴避的規範，相關法令非常清楚。

林炤宏說，至於個案審查的判斷，須依照公職人員利益衝突迴避法第20條，相關主管機關來做論斷。

蔣萬安 公務員 行政院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣得立案…蔣萬安願受檢驗 藍質疑國家機器動起來

【重磅快評】三招打蔣落空 民進黨何苦為難公務員？

【重磅快評】廉政署對蔣萬安出手 同支箭射向蘇巧慧、徐佳青

國家機器介入？遭質疑查蔣萬安兒子僑生身分 教育部發聲澄清

相關新聞

大巨蛋「老鼠亂入」賽事暫停 蔣萬安下令聯合稽查：如違失依法裁處

中職富邦悍將與味全龍昨在台北大巨蛋交手，比賽進入8局前，場內竟出現一隻老鼠，工作人員及球僮忙拿紙箱圍堵，被觀眾酸「蔣萬安還是沒解決『老鼠之亂』」。蔣今表示，他已經下令體育局全面掌握狀況，如發現任何違失一切依法裁處。

遭川普點名資助反川智庫 陳冠廷：駐美團隊應說明合作內容

美國總統川普在社群平台發文批評我國駐美辦事處資助智庫美國進步中心（CAP）。民進黨立委陳冠廷表示，川習會前的敏感時機，駐美團隊應與美國行政部門保持密切溝通，清楚說明智庫合作的內容與目的，以政策研究及增進台美相互理解為核心，不涉入美國國內政黨競爭。

藍批國家機器打蔣萬安 行政院反酸：不要為難公務員

台北市長蔣萬安長子錄取台北市教育局國際交換學生計畫，台北市府指控教育部國教署調查其是否為僑生，藍營也批廉政署、監察院調查是否違反利益迴避是「國家機器動起來」。行政院說，套一句蔣萬安常說的話，「不要為難公務員啦」。

監院無監委照查蔣萬安兒 吳宗憲爆民眾陳情卻遭雙標被拖延

台北市長蔣萬安之子蔣得立赴美留學補助一事，引起政府部門關注，監察院專員甚至致電台北市教育局關切。國民黨立委吳宗憲今日表示他收到民眾陳情，監院顯然處理態度不一，質疑同樣沒有監委，對平民「先等等」，對政敵卻「特快車」？

川普點名我駐處資助反川 李彥秀：負面印象影響軍購、赴美投資努力打折

美國總統川普在社群平台發文批評我國駐美辦事處資助智庫美國進步中心（CAP）。李彥秀認為，「台灣支持左派反川智庫」就是川普此刻內心認知，不僅讓川普對台灣產生負面印象，更讓台灣大量採購美製武器以及赴美投資設廠的努力大打折扣。

川普再喊對台晶片課重稅 國科會稱「我們就聽一聽」急改口

美國總統川普再點名台灣，還稱要對台灣輸美晶片課重稅。國科會副主委張振豪今日脫口稱「川普常常會講一些話，我們就聽一聽」，持續做好產業發展，但他馬上修正稱，不是聽聽就好，台灣一直很重視對美關係，會持續與美方溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。