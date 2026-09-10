川普又又又點名台灣晶片該課重稅200%！行政院回應了

美國總統川普9日在選舉造勢大會中再度點名台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張台灣晶片早就應該要課重稅，課到100%、200%都可以。對此，行政院表示，我方將透過跟美國政府所建立的制度性機制，協助我方企業持續跟美方協商，來享有免稅配額、爭取清單排除機制。

川普造勢時談到半導體產業，再度點名台灣，批評過去「愚蠢的」美國總統「讓晶片產業離開我們國家、跑到台灣」。他主張美方早就應該對輸美的台灣晶片課徵高額關稅，「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅。」

對此，國科會副主委張振豪直言，「川普常常都會講這些話，我們就先不用去聽。」他強調，我方還是持續做自己該努力做的事情，好好地發展產業。比如今天提到的「晶片驅動-全台半導體核心設施建置及前瞻晶片設計軟體開發」也是如此，晶片研發、未來產業創新發展持續進行。

張振豪表示，我方立場是跟國際合作，成為民主供應鏈的重要角色，希望能夠跟大家一起來合作，持續保持目前的態勢。隨後，他也補充說明，「我剛才講話比較快一點，修正一下，並不是說聽聽就好，其實我方一直很重視跟美方的關係。」

張振豪提到，台美已經簽定MOU，經貿合作持續進行中。台灣持續向美方爭取多項優惠待遇，包括非半導體232關稅的優惠待遇已經生效，還有尚未推出的半導體優惠的最惠國待遇，包括赴美投資業者項目、租稅優惠等，都會持續跟美方溝通。

行政院發言人李慧芝表示，有關台美經貿合作，今年7月已經簽署了台美備忘錄，目前爭取到多項關稅優惠待遇，例如非半導體232的關稅優惠已經生效。未來努力爭取尚未推出的半導體232關稅最惠國待遇，也已跟美方清楚載明在備忘錄當中。

李慧芝提到，我方將透過跟美國政府所建立的制度性機制，來協助我方企業持續跟美方協商，來享有免稅配額或爭取清單排除機制。

至於川普數度針對台灣，揚言要課晶片重稅，外界質疑是否還能稱「台美關係很好」，李慧芝說明，台美關係及各方面的交流，實質成果有目共睹，政府也會持續讓各界了解我方跟美方之間實質深化的關係。