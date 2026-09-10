監院無監委照查蔣萬安兒 吳宗憲爆民眾陳情卻遭雙標被拖延

台北市長蔣萬安之子蔣得立赴美留學補助一事，引起政府部門關注，監察院專員甚至致電台北市教育局關切。國民黨立委吳宗憲今日表示他收到民眾陳情，監院顯然處理態度不一，質疑同樣沒有監委，對平民「先等等」，對政敵卻「特快車」？

吳宗憲說，監察院近日處理蔣萬安之子案引發爭議，監院聲稱：即使沒有監委，行政人員仍可先行查調、主動聯繫教育局釐清事實。但監察院面對一般人民，可不是這套說法。 他手上有份一般民眾向他陳情的真實案件，監察院白紙黑字回：「因第7屆監察委員尚未就任，暫無法辦理監察委員相關職權行使事項。」

吳宗憲指出，他先前依法要求監察院說明行政院長卓榮泰案不予立案之法律依據，並調閱那100多頁研究報告，監察院同樣回：「俟本院第7屆監察委員到任後，即刻簽請核示後函復。」

吳宗憲質疑，這就怪了，同樣「沒有監委」的空窗期，人民陳情就是「沒有監委，依法不能動，請慢慢等」，檢舉高官就是「沒有監委，報告不能給，放進抽屜」，在野首長就是「沒有監委，卻可以先查，開特快車」。

吳宗憲表示，一般人民沒有發聲管道，遇到行政不公，能依靠的就是監察院。但監察院以「沒有監委」為由，暫緩民眾陳情、拖住高官案件；但遇到政治敏感案件，卻突然主動光速辦案。 請問「沒有監委」是不能辦案的法定限制，還是用來對付一般人民、保護高官的藉口？對小民推拖拉，對高官裝沒事，對在野開快車，這就是雙標。