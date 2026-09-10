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副署法案當預算解凍條件 民進黨團：會讓外界看笑話

中央社／ 台北10日電
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

在野黨立委以副署法案作為預算解凍條件，行政院長卓榮泰昨天接受專訪時說，不副署的法案期限都已過，不可能再度副署。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，在野黨把解套方法全都封死，可以做的又不敢做，還用預算當誘餌，會讓外界看笑話。

對於藍營批評卓榮泰說法是將不副署扭曲成阻擋國會立法的政治工具，莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會表示，副署或不副署，憲法講得非常清楚，甚至歷經7次修憲，副署權還是放在原來的憲法，沒有將它凍結，代表副署權是有意義的。

莊瑞雄指出，行政院長碰到認為有違憲爭議的法案，當然不能以個人意志為之，而是要把違憲或認為是憲政爭議的理由講出來，且即便刀子拿掉，也不代表要屈從，立法院三讀通過的法案，只要沒有憲政爭議，行政院長都會副署。

莊瑞雄說，在野黨立委把預算解凍的條件設定在行政院長副署法案，是拿錢在拐行政院長，一個憲政爭議用預算來當誘餌，然後要求行政院長去做憲政上的副署，這是會讓外界看笑話。他也相信，沒有人認為行政院長副署權只能當橡皮圖章，也沒有人認為不副署就變成完全的空白支票。

莊瑞雄表示，現在的這個憲政爭議還是有解的，是在野黨把制度設計給癱瘓掉。當憲政上出現高度爭議時，最後的裁決在憲法法庭，只是立法院把憲法法庭癱瘓掉，這是很可惜的地方。但還是有解，在野黨可以對行政院長提出不信任案，只是提出後要去承擔風險，總統可能解散國會，重新改選，讓民意做最後的裁決。

對於有在野黨立委認為，卓榮泰說法是要年底選後內閣要改組，莊瑞雄說，外界不用過度解讀了，以目前政局來看，卓榮泰是受到總統賴清德高度信任，另外是國人是否滿意政府施政，年底選舉結果就非常重要。

副署 預算 法案

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