川普點名我駐處資助反川 李彥秀：負面印象影響軍購、赴美投資努力打折

美國總統川普在社群平台發文批評我國駐美辦事處資助智庫美國進步中心（CAP）。李彥秀認為，「台灣支持左派反川智庫」就是川普此刻內心認知，不僅讓川普對台灣產生負面印象，更讓台灣大量採購美製武器以及赴美投資設廠的努力大打折扣。

李彥秀表示，近年美中競和情況下，台美關係的確較過去為緊密，賴清德總統、副總統蕭美琴也多次公開強調，在台美共同價值、國防安全、經貿合作及台灣關係法架構下，雙邊互動與互信達到歷來高點。不過習近平預計24日訪問美國，並與川普進行高峰會，包括親綠學者都擔心，中共可能以經濟大訂單與國際合作作為籌碼，美國恐犧牲台灣利益。

李彥秀表示，台灣今年1至7月對美國出超高達1278億美元，年增率超過8成，為未來台美貿易、美國製造以及貨幣升值帶來巨大壓力與挑戰。美國商務部長盧特尼克曾說，川普政府評估開徵新一輪半導體關稅，或許會提高外國製晶片稅率，以吸引更多製造業回流美國，民進黨政府必須謹慎因應，守住台灣國際競爭力的根基。

李彥秀說，在國防支出方面，2024年前總統蔡英文卸任時，台灣整體國防總預算為6068億元，占GDP比例約2.5%；短短3年膨脹將近兩倍，2027年度台灣整體國防預算達到1兆1225億元，占GDP比例約近4%。賴總統承諾國防預算2030年GDP占比5%可望提前達標，但美國顯然並不以5%為滿意。美國多位國防事務官員以及川普競選期間都曾提出，台灣國防預算GDP占比應達10%的目標，賴清德的國防預算目標是否會進一步調高？台灣財政是否能夠負擔？是否會造成預算排擠問題？值得關注。

至於台灣與川普之間的互信，李彥秀表示，川普在社群平台發文批評資助CAP，並點名我國駐美辦事處，絕對不是外交部一句「我方與美國智庫相關合作不涉入美國國內政治」就可以輕輕帶過。不論是事實還是誤解，「台灣支持左派反川智庫」就是川普此時此刻的內心認知，而且是在極為憤怒的情況下撰文點名。

李彥秀說，與國外各智庫合作當然必須顧及政治光譜，但合作方式可以彈性、間接、多元，大剌剌以駐美代表處直接贊助CAP，就是缺乏政治智慧的結果，不僅讓川普對台灣產生負面印象，更讓台灣大量採購美製武器以及赴美投資設廠的努力大打折扣。